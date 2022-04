FOTO, VIDEO Čiovski most saniran nakon 60 godina: 'Ovo je veliki dan za Trogir'

Središnji čelični raspon starog Čiovskog mosta nakon šest mjeseci obnove u korčulanskom brodogradilištu Radež vraćen je u Trogir i ponovno montiran u upornjake mosta. Investitor u obnovu starog Čiovskog mosta su Hrvatske ceste, a vrijednost projekta je nešto više od 20 milijuna kuna.

Ovo je prva potpuna sanacija mosta nakon 60 godina otkako je izgrađen, a u nju se krenulo nakon što su otvaranjem novog čiovskog mosta ostvareni preduvjeti za to.

Početak radova na montaži pratili su i predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić i trogirski gradonačelnik Ante Bilić.

Na središnjem rasponu izvršena je potpuna sanacija – zamijenjeno je oko 30 tona čelika, postavljene su potpuno nove instalacije, izvršeno je pjeskarenje te je stavljena nova antikorozivna zaštita.

"Posebno mi je zadovoljstvo što unatoč svim izazovima, od COVID-19 do krize u Ukrajini, poštujemo sve rokove koje smo zacrtali u realizaciji naših investicija. Posebno mi je zadovoljstvo što smo nakon izgradnje Čiovskog mosta, što je veliki dobitak za Čiovo, Trogir, ali i Republiku Hrvatsku, odmah pristupili sanaciji starog Čiovskog mosta. Nakon što je u listopadu prošle godine čelična konstrukcija odvezena na sanaciju na Korčulu, današnjom montažom počinje završna, treća faza rekonstrukcije starog Čiovskog mosta. Iznos investicije je velik, ali je takav i projekt. Radi se o jako važnom mostu za grad Trogir, značajne uporabne, ali i svake druge vrijednosti. Po sanaciji ćemo dati nadležnost nad njime Županijskoj upravi za ceste i, nadam se, imati objekt dugo u funkciji uz redovno održavanje. Posao još nije gotov, a nakon završnih radova očekujemo most u funkciji do kraja lipnja, odnosno do početka turističke sezone. Nakon toga ostaje nam još montaža hidrauličkog dijela koji služi za otvaranje, odnosno podizanje konstrukcije mosta", rekao je Josip Škorić, predsjednik uprave Hrvatskih cesta.

Slijedi postavljanje novih armiranobetonskih ploča i nove zaštitne ograde, sanacija kamenih elemenata mosta, postavljanje rasvjete te izrada novog asfaltnog sloja i ugradnja prometne opreme.

"Radovi idu prema planu i ne možemo biti nego zadovoljni. Uvijek ima neizvjesnosti kada se ide u ovako zahtjevne radove, ali zaista mogu čestitati investitoru i izvođaču na dosadašnjem dijelu posla i dinamici koju pokušava pratiti. Uskoro ćemo imati novi most, kako funkcionalno tako i sigurnosno jer će biti po najvećim europskim standardima, a i estetski će uljepšati sliku grada“, rekao je gradonačelnik Trogira Ante Bilić.

Privremena brodska linija ostaje u funkciji do otvaranja mosta za pješački promet, a novost je ta da će od uskrsnog vikenda linija svih sedam dana u tjednu voziti do ponoći.