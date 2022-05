FOTO Ukrajinci namjerno potopili svoje selo kod Kijeva. Otkrili zašto su to učinili

Demydiv, malo selo oko 50 kilometara sjeverno od Kijeva, namjerno su poplavile ukrajinske snage. Tisuće hektara potopljeno je rijekom Irpin, što je spriječilo napad na ukrajinski glavni grad. Poplava je zaslužna za zaustavljanje ruskih vojnika i tenkova da probiju ukrajinske linije, tvrde Ukrajinci.

"Naravno da je bilo dobro. Što bi se dogodilo da su... uspjeli prijeći rječicu i potom otišli u Kijev?", kazao je za Reuters Volodimir Artemčuk, javlja Sky News.

Oleksandr Rybalko rekao je da je više od trećine nekih polja poplavljeno. Dva mjeseca kasnije, ljudi i dalje koriste čamce na napuhavanje za kretanje i sade povrće i cvijeće na suhim dijelovima.

These are civilians of Ukrainian cities and villages, who became a living wall on the way of the occupiers—stopping military machines and turning tanks in the opposite direction. These are inhabitants of Demydiv, who flooded their own village not to let the occupier into Kyiv. pic.twitter.com/MteedXwtol