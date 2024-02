FOTO U Dalmaciji cvjetaju bademi, Slavonci suzbijaju štetnike

Izgradnja do 2030. godine

Novi krčki most imat će dvije etaže, četiri trake za automobile, prugu, zaštitu od buke

Sam most preko mora bit će dugačak oko 850 metara, no prometnu cjelinu projekta ne čini samo most, već i vijadukt iznad doline duljine oko 900 metara i tunel duljine oko 740 metara