FOTO Tiskani prvi glasački listići, pogledajte kako izgledaju: Nešto su drugačiji od prošlih, poznata i cijena

Prema izračunima, koji nisu posve precizni, drugi krug predsjedničkih izbora mogao bi stajati oko 5,6 milijuna eura, rekao je u četvrtak član i glasnogovornik Državnog izbornog povjerenstva (DIP) Slaven Hojski u Narodnim novinama gdje se tiskaju glasački listići za drugi krug. Tiskat će se 3.607.900 listića, neznatno manje nego u prvom izbornom krugu, a bit će i manjeg formata - B5 (175x250 milimetara), umjesto B4 (250x353 milimetra), koliki je bio u prvom krugu. Ista je razina njihove zaštite kao i u prvom krugu, svaki listić ima svoj serijski broj i prati se od tiskare do svakog biračkog mjesta.

Budući da je u prvom izbornom krugu osvojio više biračkih glasova, prvi na listiću je Zoran Milanović, kandidat SDP-a i partnera, a drugi Dragan Primorac, kandidat HDZ-a i partnera. Cijena jednog listića je pet centi, sve skupa oko 180.000 eura, rekao je Hojski, navodeći kako će cjelokupan izborni materijal za drugi krug (zapisnici, veliki oglasi za sva biračka mjesta, glasačke kutije, paravani itd.) stajati oko 256.000 eura. Već danas ide prva dostava izbornog materijala u Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, materijal mora već sutra krenuti prema Sjevernoj i Južnoj Americi i Australiji, a onda i prema drugim odredištima u svijetu i Europi, naveo je Hojski.

Što se tiče Hrvatske, materijal u petak kreće prema južnim županijama, onda ide do istoka Hrvatske. Plan je da sav izborni materijal dođe na mjesta gdje treba biti, a to su gradska izborna povjerenstva u sjedištima županijama, 8. siječnja. U subotu, 11. siječnja sve to mora biti na biračkim mjestima, kod biračkih odbora kako bi glasovanje u nedjelju, 12. siječnja moglo proteći u najboljem redu, istaknuo je glasnogovornik DIP-a.

Biračka mjesta ostat će ista kao i u prvom krugu, 29. prosinca, bit će ih ukupno 6. 755, od toga 105 u inozemstvu, ostali u Hrvatskoj. Hojski podsjeća kako je preregistracija birača za glasovanje izvan mjesta prebivališta završila 1. siječnja u ponoć i kako sve birače koji to nisu napravili, glasački listić čeka isključivo prema mjestu prebivališta.