Nije dosta što im Rusi oduzimaju teritorij, sada stižu zabrinjavajuće izjave iz našeg susjedstva

“Od zipke do križa - Dalmacijo”

Klapa “Cambi” biranim repertoarom dolazi osvojiti Bečane

Kako stoji u najavi koncerta naslovljenog “Od zipke do križa - Dalmacijo” hitovi poput “Ne more mi bit”, “Kriva karta”, Dugo nije pala kiša”,”Popucale rebatine”, “Od zipke do križa”, “Jedna rič”, “Sad kada došla si” biti će samo dio pažljivo biranog repertoara s kojim klapa Cambi stiže u glazbeno osvajanje Bečana.