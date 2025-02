FOTO Sonja (57) i Marko (69) iz Crne Gore čekaju svoje prvo dijete: 'Tko u čuda vjeruje, čuda i stvara'

Marko (69) i Sonja (57) Mirotić iz Crne Gore probili su sve barijere kada su saznali da će ''pod stare dane'' postati roditelji, nakon godina borbe za potomstvo. Puno su brige, tuge i boli prošli u 22 godine prošli kako bi imali svoje dijete, a njihova velika želja ostvarila im se prošle godine, i to nakon što su otišli u kliniku u Skoplju gdje su im poručili da limita za trudnoću nema te su na temelju dobrih nalaza odradili umjetnu oplodnju.

- Doktori su bili zadovoljni nalazima. Kako sam u međuvremenu imala određenih komplikacija, tek 26. lipnja je odrađen transfer. Oplođeno je pet embrija. Dva su mi ubrizgali, jedan se zadržao i imam još tri. Nadam se da ću i ta tri iskoristiti po stare dane - prepričava, za portal Dan, Sonja ovu nevjerojatnu priču. Termin za porod je u travnju.

- Nikada neću zaboraviti trenutak kada je došao suprug i donio nalaz. Vidjela sam brojke i počela sam skakati od sreće, plakati, vikati, smijati se. Marko me je jedva umirio. Odmah je pozvao nećaka, a onda mu je saopštio da mu je strina trudna. To je bio divan trenutak - kazala je. I Sonja i Marko oboje su rođeni 20. ožujka pa su se nadali kada bi i njihovo dijete moglo biti rođeno na taj dan, no službeni termin je 19. travnja.

- Htjela sam da se tada odradi carski rez, ali to nije moguće. To bi nam bio rođendanski poklon. Radujemo se djetetu i kada god da dođe na svijet biće nam najljepši poklon. Zbog toga poručujem svim parovima koji prolaze kroz ono kroz šta smo nas dvoje prošli da vjeruju. Prvo da vjeruju u sebe i u svog partnera i da imaju ogromnu želju za tim. Može im se dogoditi da pomisle da treba odustati, to je normalno, to je psiha, ali i udar po džepu, ali samo neka budu uporni i i vjerojatno će im se ostvariti. Tko u čuda vjeruje čuda i stvara. Neka ne odustaju - kaže Sonja.

Ovaj par ujedno je najstariji bračni par iz Crne Gore koji je liječen u klinici u Skoplju. Inače, najstarija majka na svijetu imala je 74 godina, dok Sonja niti na Balkanu neće biti najstarija - 61-godišnjakinja iz Sjeverne Makedonije rodila je u studenom prošle godine dječačića Petra.

- Mi smo bili najstariji bračni par, a dolaze i mladi ljudi od 19 do 20 godina. Iako nijedan doktor ne može garantirati da ćete 100 posto dobiti potomstvo, ipak treba vjerovati. Kad snažno vjerujemo, sve ćemo ostvariti - kaže Sonja.