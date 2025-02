Sigurnosna konferencija u Münchenu završila porukom nade za proširenje EU-a

Münchenska sigurnosna konferencija završila je u nedjelju s obećavajućom porukom za zemlje kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji Albaniju i Crnu Goru. Povjerenica EU-a za proširenje Marta Kos rekla je kako Albanija i Crna Gora "prednjače" među trenutnim kandidatima za pristupanje EU-u i da bi mogli zaključiti pregovore do kraja 2026. ili 2027. godine. Dodala je da bi i Sjeverna Makedonija mogla biti "vrlo, vrlo brzo na dobrom putu".

Kos je od prošle godine europska povjerenica te je istaknula da bi do kraja mandata mogla privesti kraju dva do tri pristupna pregovaračka procesa. Međutim, okončanje pregovora ne znači da bi se te zemlje stvarno mogle pridružiti Europskoj uniji. Preduvjet za to je da sve zemlje EU-a pristanu na ugovore o pristupanju koje je ispregovarala Europska komisija, a zatim ih ratificiraju.

Albanski premijer Edi Rama bio je oprezno optimističan u vezi s objavom, a njegov sjevernomakedonski kolega Hristijan Mickoski kritizirao je dugotrajne pristupne pregovore. Rekao je kako se nada da druge zemlje koje se žele pridružiti EU neće imati isto iskustvo kao njegova zemlja. Sjeverna Makedonija je službeni kandidat za ulazak u EU od 2005., Crna Gora od 2010., a Albanija od 2014.

Kos je rekla da može razumjeti razočaranje zbog ponekad dugotrajnih pregovora. "Već ubrzavamo proces, posebno s Ukrajinom. U Europskoj uniji radimo dva do tri puta brže, ali treba razlikovati tehnički dio procesa od političkog", istaknula je. Politički, nijedan važan korak ne može se provesti bez volje država članica, dodala je.

