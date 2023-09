FOTO Rafale sa šahovnicom poletio u francuskoj zračnoj bazi

Jedan od zrakoplova Rafale koji bi trebali stići u Hrvatsku u sljedećih godinu dana snimljen je u zračnoj bazi Saint-Dizier u Francuskoj. Rafale B sa šahovnicom na repu sudjelovao je u treningu 14. rujna.

Zagreb je 2021. potpisao ugovor za kupnju 12 Rafalea iz francuskih zaliha kako bi zamijenio sovjetske MiG-21 zrakoplove. U Hrvatsku će stići 10 modela C s jednim sjedalom te dva modela B kakvi su snimljeni u Saint-Dizieru, navodi FlightGlobal.

Prvi odred od 12 hrvatskih pilota započeo je trening za upravljanje Rafaleima u Saint-Dizieru ranije ove godine. Francuska će omogućiti instrukcije za 80-ak pilota kroz period od otprilike 18 mjeseci. Prema rasporedu, osam zrakoplova stiže do kraja ove godine, a preostala četiri rano 2025. godine.

Modeli Rafalea koje Francuska šalje već su rabljeni te su stari 14 godina, no svaki može odraditi još oko 3800 sati leta.

