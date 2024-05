FOTO Mladić ulovio morskog pasa dugog više od 3 metra i težak 200 kilograma

Vrlo rijedak ulov ostvarili su članovi Kluba za sportski ribolov "Širun" u Budvi. Na društvenim mrežama pohvalili su se morskim psom modruljem dugačkim više od tri metra i teškim 200 kilograma kojeg su ulovili na otvorenom moru na plivajući parangal.

Ratko Bojanović, jedan od članova ribičkog kluba, kazao je da će njihov kapitalac biti prepariran u Prirodoslovnom muzeju Crne Gore, a izložba je planirana u rujnu, prenosi Kurir.

Modrulj je jedan od najrasprostranjenijih morskih pasa na svijetu, s jedinkama zabilježenim od Norveške do Čilea. U Jadranu se smatra ugroženim, a najčešće se zadržava na jugu, u otvorenom moru, na dubinama do 350 metara, te se najčešće viđa u proljeće. Iz Instituta za morsku biologiju u Kotoru istaknuli su da je to zbog toga što se modrulji u ovo doba godine pare.

