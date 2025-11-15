FOTO Jak vjetar srušio ogradu u Gajevoj, pala na auto: Vozač u strahu pobjegao

Danas u prijepodnevnim satima snažan vjetar u centru grada srušio je zaštitnu ogradu postavljenu uz gradilište u Gajevoj ulici. Ograda je pala na automobil i pritom mu potrgala nosače. Prema riječima očevidaca, vozač jednog vozila se u trenutku udara prestrašio, misleći da se ruši cijela skela, pa je u panici pobjegao iza ugla. Nakon što je napravio krug i uvjerio se da je situacija pod kontrolom, vratio se na mjesto događaja. Policija i komunalne službe uklonile su srušenu ogradu te osigurale prostor.