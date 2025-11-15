Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 67
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
U PRIJEPODNEVNIM SATIMA

FOTO Jak vjetar srušio ogradu u Gajevoj, pala na auto: Vozač u strahu pobjegao

FOTO Jak vjetar srušio ogradu u Gajevoj, pala na auto: Vozač u strahu pobjegao
Foto: Sandra Veljković
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
15.11.2025.
u 11:10

Policija i komunalne službe uklonile su srušenu ogradu te osigurale prostor.

Danas u prijepodnevnim satima snažan vjetar u centru grada srušio je zaštitnu ogradu postavljenu uz gradilište u Gajevoj ulici. Ograda je pala na automobil i pritom mu potrgala nosače. Prema riječima očevidaca, vozač jednog vozila se u trenutku udara prestrašio, misleći da se ruši cijela skela, pa je u panici pobjegao iza ugla. Nakon što je napravio krug i uvjerio se da je situacija pod kontrolom, vratio se na mjesto događaja. Policija i komunalne službe uklonile su srušenu ogradu te osigurale prostor. 
Ključne riječi
ograda gajeva Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja