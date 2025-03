FOTO Čudo na jezeru: Pilot s dvoje djece preživio 12 sati na ledu nakon pada aviona

Muškarac i dvoje djece pronađeni su živi u ponedjeljak nakon što je njihov mali avion, Piper PA-12 Super Cruiser, pao na zaleđeno jezero na Aljasci . Troje ljudi – pilot i dvoje djece, koji su bliski članovi obitelji – spašeni su nakon otprilike 12 sati provedeni na ledu i prevezeni su u bolnicu. Nesreća je prijavljena u nedjelju kasno navečer kada se avion nije vratio na vrijeme, a potragu su organizirali prijatelji obitelji uz pomoć lokalnih pilota i Aljaske državne policije. Avion je pronađen na istočnoj strani jezera, djelomično potopljen kroz led, a Nacionalna uprava za sigurnost prometa (NTSB) istražuje uzrok pada, piše NBC News.

The pilot and two children in a Piper PA-12 Super Cruiser that was reported overdue Sunday night were found alive Monday amid the wreckage after roughly 12 hours on a Kenai Peninsula lake.



Troopers reported that a good Samaritan found the plane wreckage near the eastern side of…