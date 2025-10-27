Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 219
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#VOJNI ROK
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
PUN ŠLEPER

FOTO Bugarski vozač pao na Bajakovu: Pokušao prokrijumčariti 'more mirisa' vrijedno 1,4 milijuna eura

Foto: Carinska uprava
1/4
Autor
Branimir Bradarić
27.10.2025.
u 22:53

Procijenjena vrijednost zaplijenjene robe na tržištu iznosi oko 1.366.000,00 eura

Carinski službenici spriječili su na graničnom prijelazu Bajakovo pokušaj krijumčarenja više od 12 tisuća komada parfema  čija se vrijednost procjenjuje na gotovo 1,4 milijuna eura, izvijestila je Carinska uprava.

-Kontrolom je utvrđeno da se u vozilu nalazi 12.189 komada parfema različitih trgovačkih modnih marki. Radi se o robi za koju postoji sumnja u kršenje prava intelektualnog vlasništva. Procijenjena vrijednost zaplijenjene robe na tržištu iznosi oko 1.366.000,00 eura - navode iz Carinske uprave iz koje apeliraju na sve građane, prijevoznike i vozače da poštuju carinske propise te pravodobno prijave svu robu komercijalne naravi.

Protiv bugarskog državljanina izdan je prekršajni nalog, a roba je oduzeta.
Ključne riječi
zapljena Bajkovo carinska uprava

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja