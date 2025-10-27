FOTO Bugarski vozač pao na Bajakovu: Pokušao prokrijumčariti 'more mirisa' vrijedno 1,4 milijuna eura

Carinski službenici spriječili su na graničnom prijelazu Bajakovo pokušaj krijumčarenja više od 12 tisuća komada parfema čija se vrijednost procjenjuje na gotovo 1,4 milijuna eura, izvijestila je Carinska uprava.

-Kontrolom je utvrđeno da se u vozilu nalazi 12.189 komada parfema različitih trgovačkih modnih marki. Radi se o robi za koju postoji sumnja u kršenje prava intelektualnog vlasništva. Procijenjena vrijednost zaplijenjene robe na tržištu iznosi oko 1.366.000,00 eura - navode iz Carinske uprave iz koje apeliraju na sve građane, prijevoznike i vozače da poštuju carinske propise te pravodobno prijave svu robu komercijalne naravi.

Protiv bugarskog državljanina izdan je prekršajni nalog, a roba je oduzeta.