Gase se zbog duga: 'Mi smo SC-u nudili 250 000 kuna, no nisu pristali'

Hrvatsko fizikalno društvo nakon 30 godina prestat će s radom zbog neplaćenih računa zbog 41. Olimpijade iz fizike koja se održala 2010. godine. Što je dovelo do toga i koje će biti posljedice komentirali su istaknuti fizičari Saša Ceci i Marko Kralj u emisiji Večernji TV. Emisiju je vodio Zoran Vitas.

Kako je došlo do toga?

- Ta Olimpijada je bila 2010. godine, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja je 2009. godine obećalo da će pokriti smještaj i hranu za sve sudionike: klince i njihove mentore. Niti jedno fizikalno društvo to ne bi moglo pokriti samo, možda jedino američko. Naši prethodnici su dogovorili s Ministarstvo da oni to pokriju i oni su rekli da oni to mogu organizirati 2010. godine. Olimpijada se organizirala 2010. godine. Studentski centar pružio je mogućnost da učenici i njihovi mentori imaju gdje spavati i da dobiju hranu. No, kad je trebalo platiti nešto je zapelo. Potpisan je ugovor između SC-a i Fizikalnog društva da sve što dođe iz Ministarstva će biti odmah transferirano za tu namjenu. Međutim, Ministarstvo nije plaćalo. Platili su samo 100 000 kuna. Netko iz društva otišao je do Ministarstva i njemu su rekli kako nema problema. Uzeli su račun i platili još 700 000 kuna. Međutim, ostalo je još 400 000 na tom računu koji nije plaćen. Nitko nas nije obavijestio da to nije plaćeno, koliko ja znam - naveo je predsjednik Hrvatskog fizikalnog društva Saša Ceci.

Istaknuo je kako su svi znali što piše u ugovoru i da Fizikalno društvo nikad nije imalo milijun kuna. Nadometnuo je kako ih je SC tužio 2012. godine i kako od tada traje sve to.

- Odvjetnik je pokušavao sudu objasniti da u ugovoru postoje tri strane, a ne dvije strane. Ministarstvo je ipak platilo 700 000 kuna SC-u. Međutim, sud je smatrao da ne treba zvati nikog iz Ministarstva.

Nadometnuo je da je on neformalno kontaktirao Ministarstvo kad je došla pravomoćna presuda: - Sad se dogodila tu jedna fascinantna stvar. Nitko ne zna. Nitko nije bio kontaktiran službeno.

Dodao je i da su bile i optužbe, tijekom dodjele sredstva društvima poput njihovog, za pogodovanje jer su u tom trenutku ljudi iz Ministarstva, koji su donosili odluke o tome, bili fizičari, iako su sva društva dobivala jednak iznos.

Ceci je dodao i kako je prijatelj na Facebooku s Blaženkom Divjak, bivšom ministricom koja mu je kazala kako ona za to nije ni znala, što njega ni ne čudi.

Dug je kamatama prešao milijun kuna. Društvo nema imovinu. Apsolutno je nemoguće se naplatiti.

- Da. Na računu ima oko 200 000 kuna - kazao je Marko Kralj, donedavni predsjednik Hrvatskog fizikalnog društva.

- Mi smo štedjeli posljednjih 10 godina u nadi kad dođe do odluke Suda da imamo tih 400 000 kuna. No, došle su kamate. Mi smo SC-u nudili 250 000 kuna, no nisu pristali.

Koji je njihov interes da ugase društvo?

Strah. Njih je strah da će im doći inspekcija i optužiti ih da su nam pogodovali. Svi se boje da nam ne pogoduju.

Što dalje?

- Mi možemo osnovati novo društvo. Ali postoji strah. Mi smo s ovim društvom imamo brojne aktivnosti. Prijavili smo velike projekte i imali velike planove. Otpisivanje društva bi nanijelo velike štete - kazao je Marko Kralj i dodao je kako se nadaju da će se društvo ipak spasiti i da će doći do neke nagodbe sa SC-om.

Saša Ceci je naveo da su sve što su mogli prebacili na drugo fizikalno društvo.

O mogućem rješenju problema, Ceci je kazao sljedeće: Dobili smo neke signale. Ništa službeno. Samo da u uredu premijera razmišljaju. Što točno razmišljaju ne znam. Postoji neka nada.

Na naš upit o blokadi računa Hrvatskog fizikalnog društva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja poslalo je sljedeći odgovor prilažući i dvije odluke iz tog vremena: 'Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u ukupnom iznosu od 812 000 kuna sufinanciralo troškove sudjelovanja učenika i studenata na 41. olimpijadi iz fizike u Zagrebu u 2010. godini. Prvom odlukom u ukupnom iznosu od 652 000 kuna Studentskom centru u Zagrebu doznačena su sredstva za sufinanciranje troškova sudjelovanja učenika i studenata na 41. olimpijadi iz fizike u Zagrebu. Drugom odlukom od 160 000 kuna Hrvatskom fizikalnom društvu su odobrena sredstva za sufinanciranje troškova sudjelovanja učenika i studenata na olimpijadi u Zagrebu. Slijedom toga, Ministarstvo je ispunilo sve svoje preuzete obveze, stoji u odgovoru'.