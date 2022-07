Filmski scenarij: Pokušao pregaziti policajce, udario u zaustavljeni auto s migrantima, pa pobjegao

Policijska uprava istarska podnijela je kaznenu prijavu protiv trojice državljana Srbije zbog sumnje da su u sastavu zločinačkog udruženja krijumčarili migrante. Uz to jedan je osumnjičeni (53) prijavljen i za kazneno djelo prisile prema službenoj osobi.



Naime, 24. srpnja oko 13:10 sati, policijski službenici su na području Oprtlja primijetili vozilo marke Kia, riječke registracije, iz kojeg je izašlo šest osoba, a za koje je naknadno utvrđeno da su nezakoniti migranti. Policajci su se predstavili vozaču službenim ispravama i naredili mu da izađe iz vozila. No on je umjesto toga naglo krenuo automobilom prema njima, policajci su skočili u stranu i pali na tlo.

Osumnjičeni je nastavio vožnju pa je udario u Škodu, sisačke registracije, kojom je upravljao 48-godišnji državljanin Srbije. Škoda je bila zaustavljena, a u njoj se također nalazilo šest nezakonitih migranata.

Muškarac koji je vozilom krenuo na policajce nakon sudara je pobjegao s mjesta nesreće, a pronađen je 25. srpnja u poslijepodnevnim satima na području Oprtlja. Tada je utvrđeno da se radi o 53-godišnjem državljaninu Srbije. Muškarac je uhićen, te nakon istraživanja priveden u pritvor.

Policija je protiv njega podnijela kaznenu prijavu Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.