Ministar potvrdio niže cijene: 'Doći će do osjetnog smanjenja'

Ministar gospodarstva Davor Filipović komentirao je nakon Vlade najave o nižim cijenama goriva.

"Ne mogu vam danas reći konkretne brojke cijena goriva jer se danas isto tako trguje. No, kad se uzme u obzir trgovanje o benzinu i dizelu na tržištu mediterana protekla dva tjedna, doći će do osjetnog smanjenja cijene benzina, dizela i plavog dizela. Od utorka naši građani će imati povoljnije cijene goriva", kazao je.

VIDEO: Ministar o cijenama goriva

"Ako isključivo ovaj današnji dan. onda bi se dizel smanjio za 72 lipu, plavi dizel bi pao 71 lipu, a 96, 97 lipa bi pao benzin", rekao je Filipović naglašavajući kako bi to bilo u slučaju da se ne gleda trgovanje naftnim derivatima koje je bilo u petak.

"Sve što mi radimo u kontekstu cijena goriva radimo kako bi naši građani i poduzetnici prošli kroz ovu krizu, odnosno da im pomognemo koliko god to možemo. Mi smo marže smanjili trgovcima na 65 lipa, a istovremeno smo smanjili trošarine za 40 i 80 lipa. Znate svi da je otprilike dvije kune dizel jeftiniji nego što bi bio da nema mjera Vlade Republike Hrvatske. Njima se to ne sviđa, a mi to radimo kako bi zaštitili naše građane", naveo je.

Filipović je komentirao i dogovor Europske unije prema kojoj je gornja granica cijene plina stavljena na 200 dolara.

"Koliko sam dobio informaciju, jučerašnji je zaključak šefova država bio da se ministri koji pokrivaju resor energetike trebaju dogovoriti u ponedjeljak na sjednici u Bruxellesu oko ograničavanja cijena plina", kazao je.

Ispričao je kako su on i brojni ministri u ponedjeljak komentirali kako su prijedlozi gornje granice cijene plina koje je dala Europska unija previsoke.

"Cijenu plina treba ograničiti na jednu nižu razinu", nadometnuo je.