Filipincu nagrada Grada za hrabro gašenje požara na školskom busu: 'To je bio očinski instinkt, tu djecu vidim kao svoju'

U petak, 19. siječnja, oko 14:35, u Ulici Ivana Šabana u Šiljakovini, 49-godišnji filipinski državljanin upravljao je školskim autobusom u kojem se nalazilo četvero djece. Tijekom vožnje u jednom je trenutku uočio dimljenje iz predjela motora te je zaustavio autobus, a nakon što su djeca izašla iz vozila, Filipinac je sam vatrogasnim aparatom ugasio požar. U događaju nitko od djece nije ozlijeđen, javila je ranije zagrebačka policija.

Herojskom reakcijom prisebnog vozača izbjegnuta je velika tragedija. - Odmah sam djeci rekao da izađu van. Uzeo sam vatrogasni aparat kako bih pokušao obuzdati vatru. Cijelog sam ga ispraznio, ali nije pomoglo. Tada sam rukama grabio snijeg i bacao ga na autobus - kazao je hrabri Filipinac Bienvenido Alivio za RTL Danas.

- Bio sam uplašen, ali smatram da panika nije opcija. Morate biti smireni, prioritet su putnici, djeca i onda pokušavate spasiti autobus. Bilo me je strah jer je ovo prvi put da sam tako nešto doživio. Samo mi je drago da su djeca dobro i da nitko nije stradao - kazao je vozač autobusa, koji se i sam nagutao dima dok je gasio vozilo. - Počeo sam kašljati i povraćati, ali svejedno sam pokušao. Pokušao sam jer sam tužan zbog autobusa - dodao je Filipinac koji je u Hrvatsku stigao prije nešto više od pola godine.

Iz autoprijevozničke tvrtke kažu da je do požara najvjerojatnije došlo zbog puknuća cijevi za dovoz goriva, a sam autobus, tvrde, redovito servisiraju svaka tri mjeseca.

Požar na autobusu do kraja su ugasili vatrogasci, a za svoj hrabri čin gradonačelnik Velike Gorice vozaču će osobno zahvaliti. Idući tjedan uručit će mu, također, turopoljsku podgutnicu. On na to kaže: "Ne vidim se kao heroj. To je istodobno ljudski i očinski instinkt jer tu djecu vidim kao svoju. Moja djeca su sličnih godina kao i oni, stoga smatram da ovo nije herojski čin."

