Facebook montaža saborskog zastupnika Predraga Mišića 'zapalila' Vukovar

Sve do prošlih lokalnih izbora politička kultura u Vukovar bila je na zavidnoj razini s tim da je bilo raznih prozivki, optužbi pa i svega drugoga što politika danas nosi. Međutim, prošli lokalni izbori doveli su do pravog političkog rata koji se ne smiruje niti više od tri mjeseca kasnije. U svemu tome dodatno pomaže i činjenica da su dvije glavne sukobljene strane Domovinski pokret i Hrvatski suverenisti, odnosno dvije političke stranke koje su kroz razne nazive Vukovar vodile 11 godina. Svih tih godina Ivan Penava je bio gradonačelnik Vukovara dok su dužnost zamjenika obnašali Marijan Pavliček i Filip Sušac.

Krajem prošle godine Hrvatski suverenisti su napustili koaliciju s Domovinskim pokretom pri čemu je povod bila najava naplate parkiranja u vukovarskoj gradskoj četvrti Borovo naselje. Od tada kreću političke prozivke koje su iz tjedna u tjedan bile sve žešće i glasnije da bi kulminirale tijekom izborne kampanje kada se nisu štedjele niti riječi niti metode. Vrhunac sukoba u izbornoj kampanji dogodio se pred drugi krug izbora za gradonačelnika kada su Hrvatski suverenisti optužili Domovinski pokret za kupovinu glasova. Cijeli taj slučaj završio je u Državnom odvjetništvu.

Poslije primopredaje vlasti, koja je protekla korektno i prijateljski, mislilo se kako će ti sukobi prestati ali su se oni nastavili i dalje i ne samo što su se nastavili nego im niti ne vidi kraj.

Danas je ta razina političkog rata podignuta na još višu razinu, a glavni krivac za to je saborski zastupnik DP-a Predrag Mišić. Naime, on je na svom Facebook profile objavio fotografiju iz centra Vukovara na kojoj se vidi skupina od desetak osoba odjevenih u srpske narodne nošnje kako sjede u jednom kafiću. Neki od njih u rukama imaju razne glazbene instrumente, a ono što je posebno interesantno je i kako se ispred njih vrti prase na ražnju!!! Tu objavu je Mišić ubrzo obrisao, a kasnije će se ispostaviti i da je ona montirana što je, kako navodi Grad Vukovar, potvrdila i PP Vukovar. U prvoj rečenici objave, koja je nepotpuna, napisano je “Ako ste mislili da je ovo vašar negdje u Šumadiji, nije ovo je postizborni…”.

Foto: screenshot/Facebook

Iako je objava u međuvremenu obrisana priopćenjem za javnost na svome Facebook profile oglasio se Grad Vukovar koji navode kako se radi o “sramnoj i degutantnoj objavi na društvenim mrežama vukovarskog saborskog zastupnika Predraga Mišića iz redova Domovinskog pokreta u kojoj je prikazan izmišljeni događaj temeljen na montiranoj fotografiji, još je jedan očajnički pokušaj blaćenja nove gradske vlasti“.

- Takvim činom ne pokazuje se politička odgovornost, već podlost i spremnost na manipulaciju javnošću. Nevjerojatno je do koje mjere je Domovinski pokret spreman ići samo kako bi unio razdor i nemir u naš grad. Pokušaj izjednačavanja Grada Heroja sa „Šumadijom“ ispod je svake razine poštovanja i dostojanstva grada koji je podnio najveće žrtve u Domovinskom ratu i koji je simbol hrvatske slobode i žrtve. Aktualna gradska vlast nikada neće dopustiti održavanje događaja koji vrijeđaju dignitet i ponos našega grada. Nadležne institucije, uključujući Policijsku postaju Vukovar, službeno su potvrdile neautentičnost i fotografije i događaja – navodi se u reagiranju Grada Vukovara.

Inače, Predrag Mišić je hrvatskoj javnosti postao poznat kao vukovarski branitelj srpske nacionalnosti čija je obitelj bila na drugoj strani tijekom Domovinskog rata. Sam Mišić je do parlamentarnih izbora 2020. godine bi član upravo Hrvatskih suverenista kada je poslije neslaganja sa vodstvom stranke oko izbornih lista i napustio stranku. Na prošlim lokalnim izborima Mišić je bio na listi Domovinskog pokreta te postao član Hrvatskog sabora. Proteklih nekoliko godina Mišić većinu vremena provodi u Dalmaciji.