Facebook u Australiji blokirao novinskim izdavačim dijeljenje sadržaja: Evo o čemu se radi

Google je popustio, ali Facebook provodi svoje prijetnje i smanjit će dijeljenje novinskih članaka i informativnih emisija u Australiji kao odmazdu za plan zakona koji želi platforme prisiliti da plaćaju medijima za preuzimanje njihovih sadržaja.

"Pred neugodnim izborom smo, ili ćemo se pokušati prilagoditi zakonu koji zanemaruje stvarne odnose mreže i izdavača ili ćemo prestati dopuštati informativne sadržaje na našoj mreži u Australiji", navodi kalifornijska tvrtka u priopćenju u srijedu.

"Teška srca izabiremo drugu opciju".

Australska vlada radi na "obvezujućem kodeksu ponašanja" koji određuje odnose između tradicionalnih medija koji su u financijskim poteškoćama i internetskih divova, počevši od Googlea i Facebooka koji ubiru većinu globalnih prihoda od digitalnog oglašavanja. Prema najavi Facebooka, njihovi australski korisnici neće više moći vidjeti ni dijeliti informativne poveznice iz lokalnih ili međunarodnih medija, a australski mediji neće moći objavljivati svoje sadržaje na stranicama platforme.

Google je također prijetio suspenzijom svojih usluga u Australiji, ali je nedavno objavio da je sklopio sporazum s medijskom grupom Ruperta Murdocha, News Corp, koja uključuje Wall Street Journal, New York Post, The Times, The Sun, The Australian. Kalifornijska grupa je pristala isplatiti "velike svote" za sadržaje novinskih naslova koji će se pojaviti na platformi pokrenutoj prošle godine, News Showcase.

To "povijesno partnerstvo" će im omogućiti izbjegavanje prisilne arbitraže predviđene budućim zakonom u slučaju neuspješnih pregovora s medijima. Direktor Facebooka za Australiju i Novi Zeland, Willliam Easton je naveo u priopćenju da će se sigurno puno ljudi pitati zašto reagiraju drugačije od Googlea. Googleova tražilica je "neraskidivo povezana s vijestima, a izdavači vijesti ne daju dobrovoljno svoje sadržaje. Ali na Facebooku odlučuju objaviti vijesti jer im to omogućuje prodaju više pretplata, rast korisnika i povećanje prihoda od oglašavanja", objasnio je.

Najveća svjetska društvena mreža navodi da je stvorila više od 5 milijarda veza prema australskim publikacijama, čiju vrijednost procjenjuje na 407 milijuna australskih dolara (261 milijuna eura) za medije.

"Za Facebook dobici su minimalni", inzistirao je čelnik. "Vijesti predstavljaju manje od četiri posto sadržaja koje ljudi prate".

"Mjesecima objašnjavamo australskoj vladi da razmjene vrijednosti između Facebooka i izdavača idu njima u prilog".