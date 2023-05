Evakuirani mještani Ivanca: Voda je izlazila iz brijega!

– Pod takvim sam stresom da ne mogu govoriti – rekla nam je Anka Sever iz Ulice Ivanuševec u Ivancu u Varaždinskoj županiji. Još je u šoku zbog klizišta pokraj obiteljske kuće, zbog kojeg je cijela obitelj u noćnim satima evakuirana. – Izašli smo tu noć van jer nismo znali jesmo li sigurni. Vratili smo se u kuću, ali još uvijek nitko nije došao i rekao prijeti li nam opasnost – dodaje Ankin sin Mario. Klizište koje se aktiviralo je sanirano, no i dalje su, kaže, u strahu. – Voda je izlazila iz brijega! Napravila je podzemne kanale, rupe iznutra, i tko zna što se može dogoditi. Nisam stručnjak, ali sigurno postoji trajno rješenje da se brijeg nekako osigura – kaže Mario. U kući ih živi petero, a u susjednoj obitelji, koja je u sličnoj situaciji, četvero. U Varaždinskoj županiji aktivirali su se deseci klizišta.

Izlio se Vinski potok

Poplave su pogodile i selo Stažnjevec. Gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić rekao je da su bili suočeni s nečim što nitko nije mogao predvidjeti ni planirati.

– U samo nekoliko dana palo je tri puta više kiše nego što uobičajeno padne u cijelom svibnju, a imali smo i situaciju da je u samo 45 minuta palo 75 litara kiše po metru, što je inače prosječna mjesečna količina za svibanj! – naglasio je. Na području grada je 15 potoka "bujičara" koji se za obilnijih oborina izliju za nekoliko minuta, a među njima je i Vinski potok koji je poplavio Stažnjevec. Batinić smatra da ne treba prozivati Hrvatske vode i civilnu zaštitu.

– Proteklih nekoliko godina ulažemo visoka sredstva u gradnju i planiranje razvoja oborinske odvodnje, pri čemu povećavamo dimenzije za prihvat enormnih količina vode, ali očito je da ni to nije dovoljno. Ovo s čime se sada suočavamo ekstremi su zbog promijenjenih klimatskih prilika i moramo i sami učiniti sve što možemo kako bismo ublažili ili spriječili razlijevanje i poplavljivanje – rekao je Batinić. Štete na privatnim objektima i imovini prijavilo je više od 250 građana Ivanca, a prijave stižu i dalje. Evidentirano je desetak novih klizišta. Pravi razmjeri šteta vidjet će se tek za tjedan ili dva. Situacija s vodostajima na području Lekenika, Siska i Petrinje ipak ne bi trebala biti na razini rekordne 2014. godine, no vodostaji su ipak toliki da je poplavljeno 30-ak kuća u vikend-naselju Žažina, u kojima desetak obitelji i stalno živi. To je područje inače nebranjeno područje uz Kupu, i pod vodom završi pri svakom većem vodostaju Kupe. Na području Letovanića i drugih mjesta na lekeničkom području pod vodom su mnoge poljoprivredne površine, tako da će štete i od ovih poplava biti velike. Vrh vodnog vala Kupe trebao je proći ovim područjem u noći na subotu.

– Raste vodostaj, sporo, ali raste. Vjerojatno neće doseći 2014., ali bit će blizu. Sve što bude ispod bit će super – rekao nam je danas načelnik Lekenika Ivica Perović. Na području Petrinje ojačavali su se nasipi na dijelu gdje su u tijeku radovi na obnovi nasipa oštećenih u potresu. Vojska i mehanizacija Hrvatskih voda i gradskih službi od ponedjeljka su ojačavali te kritične točke, koje su do večeras uspjele izdržati pritisak goleme količine vode koja je Kupom dolazila iz smjera Karlovca, a i same najave rekordnih vodostaja nisu se, srećom, obistinile. U Sisku je, nakon puknuća savskog privremenog nasipa u Galdovu, taj dio saniran te je otpočelo prepumpavanje vode s poplavljenog područja pa se voda polako povlačila. Štete su se danas zbrajale i u Hrvatskoj Kostajnici, gdje se voda povukla s glavnine ulica. U desetak kuća na nižim dijelovima grada voda je prodrla i ovaj put.

– Više i ne znam koliko smo puta bili poplavljeni i odsječeni od svijeta, kada Kupa počne rasti, pitanje je samo hoće li potopiti cestu i dvorišta ili će ući i u kuću. Tako je i ovoga puta – kaže Ivan iz Vodostaja u Karlovcu. S poplavama je, dodaje, naučio živjeti, pamti da i kao dijete sela nije mogao iz sela kada bi se Kupa podigla.

VIDEO Petrinja: Došlo je do probijanja rijeke Kupe kroz kanalizacijski sustav

– Za velikih poplava prije nekoliko godina u jednoj godini dva puta smo imali vodu do metra u kući, a od tada u prizemlju kuće imamo samo pločice. Čamac imamo oduvijek, imali smo ga dok sam bio klinac. Čim jave da će se voda dizati, na više katove dižemo što možemo. Srećom, donesu nam vreće s pijeskom pa zaštitimo ulaz, sami se organiziramo, a jako nam puno pomognu vatrogasci i ostali koji čamcima obilaze i nose kruh i što kome treba. Tako je bilo i sada – napominje. U Karlovcu se vodostaj Kupe spustio, pa više nije na snazi izvanredno stanje, no voda se iz Korane i Kupe sporo povlači u korita pa su neka naselja nizvodno uz Kupu još odsječena.

Nema šteta uz Dravu

Ljudi ispumpavaju vodu uz kuća, čiste, a kada se voda potpuno povuče, počet će s isušivanjem. Voda je ušla u unutrašnjost 54 obiteljske kuće. Ravnatelj civilne zaštite Damir Trut rekao je da je šteta zabilježena u 12 županija i u Gradu Zagrebu na 1750 objekata, najviše stambenih. Velika većina šteta uzrokovana je oborinama i bujičnim poplavama. U Međimurju je opasnost od izlijevanja Mure prošla. Drava u donjem Međimurju usprkos nabujalosti i tek neznatnom prelijevanju nije prouzročila štete. Međimurje, iako omeđeno dvjema rijekama, zaštićeno je od poplava nasipima i retencijama. Posljednja veća bila je 2014. godine, i od tada se ulagalo u nasipe, poput onog u Svetom Martinu na Muri, gdje je zajedno sa Slovencima od 2018. do sredine 2021. uloženo oko tri milijuna eura, većinom iz EU fondova. Hrvatske vode investirale su u rekonstrukciju desnoobalnog nasipa uz rijeku Muru dugog oko 37 kilometara, koji brani osam naselja.