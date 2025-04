Evakuiran kanadski parlament: Muškarac ušao u predvorje zgrade i prijetio

Parlamentarna služba sigurnosti (PPS) proglasila je lockdown u zgradi East Block na Parliament Hillu, a informacija je objavljena i putem službenih kanala na društvenim mrežama.

„Ako niste u neposrednoj blizini, držite se podalje od područja pod blokadom i pričekajte daljnje upute nadležnih službi“, poručili su iz PPS-a.

Policija Ottawe potvrdila je kako je u tijeku operativna akcija na području Parliament Hilla te je građanima savjetovano da izbjegavaju to područje. Prema navodima Radija Kanada, incident je započeo kada je jedan muškarac oko 15 sati ušao u predvorje parlamentarne zgrade i izrekao prijetnje. Parlament trenutačno ne zasjeda zbog raspisivanja federalnih izbora.

There is an ongoing police operation on Parliament Hill at the moment. Please avoid the area. There is no further information. Updates to follow. pic.twitter.com/bYB5MI7uS4