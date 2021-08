Evakuiran američki Capitol. Policija: 'Istražujemo prijetnju bombom'

Američka policija opkolila je u četvrtak muškarca koji je sjedio u vozilu u blizini američkog Capitola zbog sumnje da uz sebe ima eksploziv. Obližnje zgrade su evakuirali, a vozila hitne pomoći poslana su žurno na mjesto događaja kilometar od Bijele kuće, javlja Reuters.

"Ovo je aktivna istraga prijetnje bombom", objavila je policija na Twitteru.

LIVE: View of Library of Congress after reports of possible explosive https://t.co/DqQh0S7V7q