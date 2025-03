Prosvjedi diljem Amerike, građani stali uz Ukrajinu: 'Trump je prešao granicu'

Diljem SAD-a održani su prosvjedi protiv administracije Donalda Trumpa. Prosvjedi su započeli zbog svađe između američkog predsjednika Trumpa i potpredsjednika JD Vancea s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim koji je bio u posjeti Bijeloj kući kako bi potpisao sporazum o mineralima koji je trebao biti korak prema miru s Rusijom. Stotine prosvjednika se skupilo u Waitsfieldu u Vermontu, gdje je JD Vance sa svojom obitelji otišao na skijanje.

Hundreds of protesters gathered in Waitsfield on Saturday morning to protest Vice President JD Vance, who is visiting Vermont with his family for a ski trip this weekend.



[image or embed]