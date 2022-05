INTERVJU

Europarlamentarac Sinčić: 'Ovdje u Bruxellesu sjede Plenkovićevi šefovi. Milanović? On je opsjenar'

"Kada sam odlazio tamo, nadao sam se da će EU, kada ga upoznamo s korupcijom u Hrvatskoj, ući s visokim standardima ovdje i napraviti reda. To se nije dogodilo i to se neće dogoditi. To je administracija koja je svrha sama sebi, da se održi, da daje naloge i da ih čelnici zemalja članica provode. Sve dok ih provode, u milosti su, bez obzira na kriminal koji provode nad svojim narodom. Funkcioniraju kao i hrvatsko pravosuđe, tek kada netko izgubi vlast, onda ga idu hvatati", kaže između ostalog u razgovoru za Večernji list Ivan Vilibor Sinčić