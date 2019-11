Europa počela vraćati svoje džihadiste iz propalog kalifata

Turska je počela s deportacijom džihadista u njihove domicilne zemlje. Jednog borca ISIL-a već je deportirala u SAD kao i jednog Nijemca i jednog Danca, dok će još deset Nijemaca te 11 francuskih državljana biti deportirano do 14. studenog. Osim njih, Turska će u europske zemlje deportirati više od 2500 džihadista koji se nalaze u 12 zatvora diljem Turske.

Njemački Ustavni sud donio je presudu da Njemačka mora primiti svoje džihadiste natrag u zemlju pozivajući se na sporazum koji je u New Yorku potpisan 1961. i kojim se zabranilo državama da ukidaju državljanstvo svojim državljanima. Taj sporazum nije ratificiralo nekoliko zemalja, uključujući Britaniju i Francusku, a nedavni slučajevi doveli su do dugotrajne pravosudne bitke u tim postupcima s obzirom na to da je samo Velika Britanija oduzela svoje državljanstvo za više od 100 ljudi jer su se priključili ISIL-u.

Analitičari su uvjereni da je vraćanje terorista u Europu i prijetnje da će pustiti migrante zapravo pritisak turskog predsjednika Erdoğana na zemlje članice EU s obzirom na to da mu nisu dali potporu za njegovu vojnu operaciju u istočnoj Siriji, štoviše nazvali su je agresijom.

BiH će dopustiti povratak svim svojim državljanima koji su sada smješteni u kampovima u Siriji, a bili su povezani s terorističkom organizacijom Islamskom državom jer je to njena obveza, no počinitelji kaznenih djela povezanih s terorizmom morat će se suočiti s optužnicama, kazao je ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić potvrdivši da je riječ o ukupno 260 njihovih državljana.