EU treba bolju kontrolu pesticida u proizvodnji hrane

Uoči današnjeg početka trijaloga na razni EU o uredbi o statistici poljoprivrednih inputa i outputa (prijedlog SAIO EK), PAN Europe i organizacija za zaštitu okoliša GLOBAL 2000 – Friends of the Earth Austria upozorili su na to da skupina država članica u Vijeću EU, među kojima su Češka, Danska, Mađarska, Irska, Nizozemska, Poljska, Slovenija i Španjolska, želi spriječiti bolju evidenciju korištenja pesticida na usjevima. Smanjenje upotrebe i rizika od pesticida za 50% do 2030. ključna je mjera za zaustavljanje gubitka biološke raznolikosti i promicanje zdravih ekosustava prema Europskom zelenom planu.

Međutim, nedostaju važni podaci o tome koji se pesticidi koriste, gdje, kada i u kojim količinama za proizvodnju naše hrane. EK je zbog toga lani predstavio prijedlog Uredbe SAIO koji bi zahtijevao da EU članice dostavljaju statistiku o korištenju pesticida Eurostatu na godišnjoj razini (umjesto svakih pet godina kao sada), prikupljaju te podatke iz postojećih evidencija farmi te da i ih i sami poljoprivrednici dostavljaju EK.

– Sramotno je da Vijeće djeluje tako destruktivno na važno zakonodavstvo o biološkoj raznolikosti – kazala je Natalija Svrtan, istraživačica PAN Europe. – Da bi se na kraju pregovora izglasao zakon koji daje korisne podatke o upotrebi pesticida, Vijeće će se morati prikloniti stajalištu Parlamenta – kazao je pak Helmut Burtscher-Schaden, biokemičar pri organizaciji GLOBAL 2000.