EU priprema novu direktivu za vozače, neki će posebno loše proći

Europska unija priprema novu direktivu o vozačkim dozvolama i prometu, koja bi trebala biti prihvaćena ove godine, piše Njemački autoklub (ADAC), a prenosi HAKRevija. Iako je to u ovom trenutku u fazi nacrta, poznati su prvi detalji prijedloga koji će ići na usvajanje. Mnogi vozači osjetit će promjene na vlastitoj koži, dok bi to moglo odraziti pozitivno na one koji su pridržavaju propisa.

Koje su neke od najavljenih promjena? Vozačka dozvola B kategorije odnosi se samo na motorna vozila do ukupne dopuštene mase od 3,5 tone, zbog čega vlasnici te vozačke dozvole ne mogu voziti većinu mobilnih kućica jer su one teže od toga. Zbog toga je planirano povećanje dopuštene ukupne mase na 4,25 tona.

Direktivom o vozačkim dozvolama u cijeloj EU bi uz B kategoriju vozači automatski dobivali i B196 dozvolu za vožnju lakih motocikala do 125 ccm.

Minimalna dob za vozačke dozvole kamiona ili autobusa mogla bi se smanjiti na 18 godina, jer u pojedinim europskim zemljama vozačka dozvola za određene kategorije dobiva se s višom životnom dobi. U Njemačkoj se, na primjer, C kategorija za kamione može steći tek s 21 godinom, a D kategorija za autobuse tek s 24 godine. Jedan od razloga ove promjene je kronični nedostatak vozača kamiona u Europskoj uniji. Neke od ovih mjera već su na snazi u Hrvatskoj.

Nova prilika?

Drugu priliku trebala bi dobiti digitalna vozačka dozvola. Cilj je da odgovarajuća aplikacija na pametnom telefonu bude dovoljna u slučaju policijske kontrole ili prilikom iznajmljivanja automobila. Isto tako, QR kod se također razmatra za umjesto trenutnog čipa kako bi se otežao posao svima onima koji je žele krivotvoriti.

Oni koji se ne drže propisa, mogli bi posebno loše proći.

Nova direktiva znači da bi moglo doći do standardizacije i razmjene podataka o onim vozačima koji se ne pridržavaju propisa. Duljina oduzimanja vozačke dozvole trebala bi biti standardizirana i međusobno priznata. Zabrana vožnje uvedena u Italiji onda bi se također primjenjivala u Njemačkoj, zbog čega bi se tražile jedinstvene granične vrijednosti za konzumaciju alkohola i droga. Podaci o vozačkim dozvolama svih građana EU-a trebali bi se pohraniti u europsku bazu podataka, što bi trebalo olakšati policijske provjere.

