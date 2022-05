EU: Novi paket sankcija uključuje embargo na uvoz nafte, moraju ga odobriti države članice

Visoki predstavnik EU-a Josep Borrell najavio je da će novi paket sankcija protiv Rusije uključivati izvoz nafte, još više ruskih banaka te osobe odgovorne za širenje lažnih vijesti i dezinformacije.

Borrell je preko Twittera poručio da se radi na šestom paketu sankcija koji predviđa isključenje iz SWIFT-a još više banaka, proširenje popisa sankcioniranih na širitelje dezinformacija te uvoz ruske nafte.

Russia’s unprovoked war against Ukraine affects global security.



We are working on the 6th package of sanctions which aims to de-swift more banks, list disinformation actors and tackle oil imports.



These measures will be presented to the Council for approval.