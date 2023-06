Ermina Lekaj Prljaskaj: Vučić ne može podnijeti hrvatske uspjehe

Saborska zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj, koja zastupa albansku, bošnjačku, crnogorsku, makedonsku i slovensku manjinu, komentirala je za Večernji list situaciju na Kosovu.

Jeste li iznenađeni reakcijom međunarodne zajednice, a posebice SAD-a, i kritikom koju su uputili premijeru Kosova Albinu Kurtiju kriveći ga za zadnje nemire na sjeveru Kosova?

Dozvolite mi da na vaše pitanje odgovorim drugačijim slijedom. Nemire koji su bili na sjeveru Kosova trebamo gledati kao na mikrostrukturu pokušaja ruskog preusmjerenja pozornosti na dva nivoa, prvi, a koji je po meni jako važan, sigurnosna situacija u Ukrajini posebno poslije pada Bahmuta, te na pripremu ukrajinske vojske za kontraofenzivu. Možda nije na odmet da spominjemo to da je u toku tih nemira u Zvečanu ukrajinska vojska dobila oko sto tenkova “Leopard”, i dakako, drugi nivo je srpski ponovljeni proces “događanja naroda” s Vučićevim mitingom, a i kontra mitingom te namjera Vučićeve politike da “izvozi” problem van Srbije na sjevernom dijelu Kosova. Njegova namjera bila je izazvati sukob na Kosovu kako bi opravdavao vojni upad na Kosovu s ciljem “očuvanja” srpske manjine, da bi onda ojačao svoje pozicije u budućem dijalogu. No, vratimo se na vaše pitanje jesam li iznenađena s kritikom međunarodne zajednice i SAD-a koju su uputili Albinu Kurtiju i Vladi Kosova.

Albin Kurti je za europske političare posve nekonvencionalan kada ga uspoređuju s prijašnjom političkom elitom koja je vladala na Kosovu. On je uvjeren da se Kosovo ne može održati na dvotrećinskom suverenitetu (tu mislim na sjeverni dio Kosova) i njegovu odsutnost od državno-pravnog sustava Kosova. Osobno mislim da se odnosi između Kosova i SAD nisu zahladili oko te “kritike” već sam, naprotiv, uvjerena da nikada nije bilo rješenje srpsko-kosovskog pitanja bliže rješavanju.

Je li je po vašem mišljenju bila ishitrena odluka premijera Kurtija da gradonačelnici preuzmu svoje funkcije?

Vlada Kosova se zalaže za ustavnost i zakonitost na čitavom teritoriju, stoga, poslije organiziranih lokalnih izbora u četiri općine na sjeveru Kosova (koje uzgred, su bile predvidjele u prosincu, a posredstvom SAD-a i međunarodne zajednice je kosovska službena politika poslušala taj savjet i organizirala u proljeću ove godine). Srbi na Kosovu su bojkotirali te izbore jer ne žele biti dio sustava Kosova. Izbori su se organizirali i izlaznost je bilo zaista niska, međutim međunarodna zajednica ih je priznala. U sve četiri općine su pobijedile albanske stranke. Državno izborna komisija je poslije službenih rezultata naložila formiranje nove vlasti. Želim napomenuti da od 2000. godine Srbi na Kosovu ne plaćaju komunalije, struju i vodu, to za njih čini kosovska Vlada.

Novoizabranim predsjednicima je na dan inauguracije kosovska policija osigurala mirno preuzimanje vlasti, braneći ih od frustriranih srpskih “čuvara mosta” koji su dirigirani sa strane Srbije i srpskog predsjednika Vučića. Nemiri su bili, međutim, nijedan kosovski policajac nije nasrnulo na demonstrante već naprotiv, kada je KFOR ušao između srpskih prosvjednika i kosovske policije, Srbi koji su plaćani sa strane srpske Vlade su palicama i šok bombama napali pripadnike talijanskih i mađarskih vojnika, koji su bili na desetine njih povrijeđeni. Dakle, tu se radilo o kontroliranim skupinama kriminalnih grupa sa strane Aleksandra Vučića. Premijer Kurti je nagovijestio da je u stanju smanjiti broj kosovskih policajaca ukoliko će se povući srpske kriminalne grupe koji nisu državljani Kosova već državljani Srbije koji žive van Kosova.

Što se zapravo događa na sjeveru Kosova, s obzirom na to da ste vi porijeklom iz Kosova, strahujete li od moguće eskalacije sukoba i izbijanja rata?

Na sjeveru Kosova se zapravo ne radi o zaštiti srpske nacionalne manjine, iako to srpska politika koristi kao izgovor, (jer Srbi po ustavu Kosova imaju zagarantirano deset mjesta u kosovskoj skupštini), već se radi o prisvajanju Trepče i Gazivode te ostvarivanju "srpskog svijeta". Osobno mislim da neće biti sukoba ili rata na Kosovu jer je država Kosovo američki projekt geostrateškog značaja.

Je li je po vašem mišljenju za sve ovo što se događa na Kosovu kriv Aleksandar Vučić?

Mentalni i politički konstrukt predsjednika Vučića funkcionira po sistemu miloševićevske matrice ostvarenja velike Srbije, ali sada drugačijim metodama i pod drugim imenom - srpskim svijetom. On pregovara s Kosovom, ali od tih pregovora ne poštuje apsolutno ništa. Od 33 sporazuma, niti jedan od njih do sada nije poštovao. On je svjestan da je Kosovo izgubio, ali se ponaša po principu Kosovo nećemo dati!.

Kako komentirate optužbe Aleksandra Vučića da Hrvatska želi rušiti vlast u Srbiji?

Njegov strah se vuče kao temeljni instinkt još od njegovog nastupa u Glini u devedesetim godinama te ga to prati kao sjena. On posvuda vidi strahove jer se njemu trese tlo pod nogama u Srbiji, a pogotovo nije u stanju prihvatiti uspjehe hrvatske politike u međunarodnoj sceni koju vodi premijer g. Plenković, zato optužbe da Hrvatska želi rušiti vlast u Srbiji doživljavam kao primjer kada lopov upire prst u drugoga i viče “držite lopova”!