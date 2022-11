Enna pustila dom umirovljenika da prijeđe u HEP Plin bez penala

S Enna Opskrbe ipak na HEP Plin, i to bez penala. Da im samo pošalje ovjereni zahtjev za raskid ugovora i to će biti to, javila je Enna Igoru Košćaku, ravnatelju doma umirovljenika Moj dom Majdenić, a on onda i nama jer o njegovim smo mukama s potencijalnim plaćanjem 120 tisuća kuna penala za odlazak od spomenutog opskrbljivača i pisali.

Podsjetimo, Vlada je, kad su cijene plina podivljale, omogućila kućanstvima prelazak od privatnih opskrbljivača plinom na one u javnoj usluzi, a javnim ustanovama prebacivanje na HEP, koji je dužan kupiti sav plin koji proizvede Ina, te ga po istoj cijeni od 41 euro po megavatsatu prodati vrtićima, školama, ambulantama, bolnicama, muzejima...

Gotovo svi tržišni opskrbljivači omogućili su kupcima da raskinu ugovore, prednjačio je u tome Energo iz Rijeke, ali postojale su i iznimke, poput Enna Opskrbe i, naravno, Međimurje plina, tvrtke u vlasništvu lokalnih jedinica koja još odbija raskinuti ugovore sa svojim kupcima, mahom vrtićima i školama.

Vratimo se na Ennu, koja je ravnatelju doma umirovljenika poslala procjenu da bi ga raskid ugovora stajao 120 tisuća kuna, što si Moj dom Majdenić nije mogao priuštiti te je o tome obavijestio Ministarstvo gospodarstva. Iz kojega su mu tada rekli da i dalje apeliraju na opskrbljivače na raskid ugovora bez penalizacije, a Igor Košćak poslao je tvrtki zahtjev za otpis penala. Uspješno je to riješeno, što su pohvalili i u Ministarstvu, rekavši da im je drago što je tvrtka najranjivije skupine društva stavila ispred svoga profita.

