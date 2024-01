Eksplozija za vrijeme obljetnice ubijenog zapovjednika u Iranu: Najmanje 50 ubijenih

Iranskim gradom Kermanom ove su srijede odjekule eksplozije, a najmanje 50-ero ljudi je poginulo za vrijeme obilježavanja četvrte godišnjice smrti iranskog glavnog zapovjednika Qassema Soleimanija koji je ubijen u napadu dronom još 2020. godine, javlja Sky News. Stotine su se okupile danas kako bi obilježile njegovu smrt, a izvješća s terena navode kako je nedaleko od njegove grobnice došlo do dvije eksplozije.

Iako na početku nije bilo sigurno, iranski državni mediji naknadno su izvijestili kako se radilo o terorističkom napadu, a prve informacije pokazivale su da je najmanje 20 ubijenih. Djelatnici Crvenog polumjeseca stigli su na mjesto događaja kako bi pomogli ozlijeđenima, a neki iranski mediji kako se taj broj penje i iznad 40.

#BREAKING At least 20 Iranian people have been killed and several others injured after two explosions hit areas close to the cemetery where former IRGC-QF Chief Qassem Soleimani is buried, Iran’s state TV reported.

