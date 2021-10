Eksplodirala džamija u Kabulu kojoj se održavao sprovod majke talibana, ima mrtvih

U eksploziji ispred ulaza u glavnu džamiju u Kabulu poginulo je više ljudi, objavio je glasnogovornik talibana.

#Breaking - Explosion reported near the funeral of mother of Taliban spokesman @Zabehulah_M33 in #Kabul . #Afghanistan pic.twitter.com/pqViZsQI8t

Eksplozija se dogodila pred džamijom u kojoj se održavao sprovod majke talibanskog glasnogovornika Zabihullaha Muhajida, javlja CNN.

Muhajid je objavio da su u eksploziji nastradali civili.

Nije jasno koliko je ljudi izgubilo živote, a ciljevi napada su najvjerojatnije bili vođe talibana.

#Breaking : Reports at least 19 Taliban killed and 20 injured in explosion at Eid Gah main Gate in #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/cHUm8cjOgO