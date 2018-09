Ekskluzivni intervju sa Zvonimirom Bobanom

Kada bih morao izreći najkraću asocijaciju na Zvonimira Bobana, onda bi to bio pobjednički stav u proslavi postignutog gola ili dobivene utakmice. I to bez obzira u kojem je dresu to činio; kao dinamovac, kao “Čileanac”, kao milanist ili kao vatreni. Bilo je nečeg specifičnog, nečeg što ga je odvajalo od ostalih nogometnih, pa i drugih sportskih nazdravičarstava, jer Boban je i u tome bio drukčiji.

U trenucima kada se zbog intenziteta i trajanja emocija prelako sklizne u euforičan neukus, Boban je slavio, a da nije likovao nad poraženim, nego se dječačko-igrački veselio vlastitom ostvarenju, dosegu koji je sebi postavio kao cilj u onom najtežem, propitivanju svoje kvalitete i vještine. Dok ga nisam poznavao, mogao sam se pitati suspreže li u tim trenucima karakter, ali kasnije, kad sam ga upoznao, shvatio sam da je u tim trenucima bio najviše on...

Fifa je krovna organizacija najpopularnijeg sporta i najinternacionalnija organizacija na svijetu s čak 211 država članica. Bez baze i bez podrške saveza postao si izvršni šef nogometa, ali i savjetnik predsjednika Infantina za strateška nogometna pitanja. U ovih nekoliko godina, a pogotovo nakon ovog SP-a, čini se da se puno toga promijenilo i da su crni dani prošlost.

Na mojim vratima piše Zvonimir Boban – nogomet. To je ono što jesam, što radim i u čemu uživam, što me čini, i to stvarno na najvišoj nogometnoj razini. I moje su funkcije samo prazne riječi ako zaboravim da sam krenuo s prašnjavog igrališta i s plastičnom Jugoplastikinom loptom pod nogom. Moj nepolitički dolazak u Fifu tek je jedna od odluka koja govori sve o današnjem predsjedniku i njegovoj želji da se ova organizacija potpuno promijeni i reformira...

