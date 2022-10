Ekonomist: Možemo očekivati stagflaciju, to je gore od recesije

Ekonomski stručnjak sa ZŠEM-a Boris Podobnik gostovao je u večerašnjem Dnevniku HTV-a na kojem je komentirao što čeka svijet u budućem razdbolju, s obzirom na rat u Ukrajini i visoku inflaciju.

Kako je kazao, ne možemo očekivati ''samo recesiju nego i stagflaciju'', što je, kako je rekao, mnogo gore.

- To je visoka inflacija, recesija i nezaposlenost. Ona nastaje kada dolazi do velikih šokova, rekao je.

Dotaknuo se i moguće nestašice goriva koja prijeti Hrvatskoj.

- Prirodno je da će nam prijetiti nestašica jer da bismo napravili novi plinovod, trebaju nam milijarde i godine. Osnovni problem je što je došlo do poremećaja u opskrbi gorivom i oni se ne mogu preko noći promijeniti. Poseban problem je s dizelom. Ako pogledate kako Europljani proizvode električnu struju - 20 posto je iz plina koji je dolazio iz Rusije. Budući da plin više ne dolazi iz Rusije, a teško da će kao tekući dolaziti u tolikim količinama iz Amerike, onda se plin zamjenjuje dizelom i zato cijene dizela rastu, rekao je Podobnik.

Smatra li da je za remont rafinerije u Rijeci dobar trenutak, Podobnik je kazao kako nije.

- Jest ako ste Mađar. Za njih je najbolji moment jer ćemo mi dizel slati njima po nekoj tržišnoj cijeni. Problem je što ne možemo biti u partnerskom odnosu s Molom jer je on kupio Inu. Dolazit će po cijeni koja će biti na tržištu, a nju će možda određivati Nijemci, Nizozemci, istaknuo je.

Dotaknuo se i odluke OPEC-a da smanji proizvodnju.

- Čisto sumnjam da su ljudi koji žive na Bliskom istoku potreseni ovim ratom. Postoji rat i u Jemenu koji je podjednako strašan pa mi o njemu ne vodimo brigu. OPEC je do ovoga rata bio na strani Amerikanaca jer su te zemlje ondje više manje dijelile po tome kojoj vjeri pripadate. Sad je to stavljeno u drugi plan. Ono što je vrlo bitno je to što mi ne znamo kolike su zalihe goriva ili plina. Ako je to recimo za 100 godina, a Europljani govore da oni za 10 godina neće više trebati plin i gorivo. Zamislite da vam netko tko vam je bio partner i saveznik u lice kaže da vas neće trebati za 10 godina. Saudijci se zato okreću onima koji planiraju kupovati i dalje plin, a to su Indija, Kina, Rusija. Došlo je do promjene savezništva preko noći, zaključio je Podobnik.

