Dva mjeseca mrtvu sestru držao u kući , susjedima je lagao da ne izlazi jer je bolesna

Dva mjeseca mrtvu sestru držao je u kući 55-godišnjak iz Batine u Baranji, a da je žena mrtva otkrili su sumještani nakon što su provalili u kuću.

Naime, nitko od susjeda Vesnu Rajić (62) dva mjeseca nije vidio niti se ona ikome javljala ili izlazila iz kuće.

To im je bilo sumnjivo, a svaki puta kad bi njezinog brata pitali gdje mu je sestra, on je odgovarao da je bolesna i da leži, pišu 24 sata.

– Poznam tu obitelj i dobro znam njihovu situaciju. Socijalni slučaj su i Vesna se brinula za svog brata. Kako sam ja u selu predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva, njihovi susjedi su me zvali i rekli da se u toj kući nešto čudno događa te da Vesne nema već mjesecima. Ona je bila druželjubiva žena i često je išla kod susjeda na kavu i popušit koju cigaretu. Njen brat je, iako sa poteškoćama, također bio druželjubiv, nikada nije bio agresivan, u našem nogometnom klubu radio je kao domar, više volontirao, tek toliko da ima nekakvu zanimaciju. Tako je i u petak on bio na igralištu kada sam ja došao sa kolegom vatrogascem do njihove kuće. Lupao sam i vikao, ali Vesna nije odgovarala. Prozori i vrata su bili zatvoreni. Mi smo provalili u kuću i došli do njene sobe. Bila je zaključana. Razvali smo i kvaku ali smo shvatili da su vrata također i svezana iznutra za nešto, da se ne može ući, pa smo i to pokidali. Kada smo ušli u njenu sobu, vidjeli smo užas. Ležala je pokrivena na krevetu, već u poluraspadnutom stanju. Smrad je bio neizdrživ. Soba je bila sva u neredu, smeću i prljavštini. Pozvali smo policiju - ispričao je Đuro Molnar iz Batine, predsjednik seoskog DVD-a.

On je pronašao brata nesretne žene koji mu je rekao da je ona umrla prirodnom smrću još u srpnju, ali da se jako uplašio kada ju je vidio te ju je samo pokrio i zatvorio vrata.

– Potom je počeo vikati i govoriti 'hoću ja sad morati u zatvor, ne želim u zatvor' i krenuo je bježati. Kolega i ja smo ga uhvatili i zadržali do dolaska policije – dodao je Molnar.

Susjedi pričaju da je 55-godišnjak iako ima poteškoće socijaliziran, zna brinuti o sebi, nema zakonskog skrbnika te da nije agresivan.

– Ima njih tri brata i polusestra Vesna. Ona je bila udana, živjela je u Srbiji a prije nego je tamo odselila počinila je neku pronevjeru u Hrvatskoj i zato je osuđena na zatvor. Odgulila je kaznu i vratila se u Batinu. Ona je preuzela brigu o Stjepanu. Nije nikada govorila da se njih dvoje svađaju ili da imaju problema. Ona je primala socijalnu pomoć, a on nije. Imali su svatko svoju sobu, a on je dane uglavnom provodio na igralištu – pričaju susjedi.

Tijelo mrtve žene prevezeno je na patologiju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.