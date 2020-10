Tuga u obitelji Toplek nakon tragedije: Moj tata nikada neće vidjeti svoju unuku

Antun Toplek iz Štefanca je toga kobnog utorka otišao na rutinsku hemodijalizu u čakovečku bolnicu, no odande se nikad nije vratio. Prilikom tog rutinskog i jednostavnog postupka, medicinska sestra mu je, umjesto fiziološke otopine, ubrizgala medicinski benzin. Medicinari i liječnici odmah su reagirali i pokušali ga reanimirati, no ubrzo je došlo i do zatajenja pluća te jetre pa se, nažalost, više ništa nije moglo učiniti kako bi se Antunu spasio život. Antunova obitelj je neutješna.

- Kad se to dogodilo, pozvali su nas da dođemo u bolnicu. Odmah su priznali pogrešku, izrazili sućut i ispričali nam se. Rekli su nam da je došlo do pogreške prilikom hemodijalize u kojoj je sudjelovala mlađa medicinska sestra koja je pred magisterijem sestrinstva. Još su nam rekli da ona dosad u svom poslu nikad nije pogriješila - rekao je Antunov sin Mario za 24sata.

Video: Djelatnik čakovečke bolnice kaže: “Premalo nas je, pucamo po šavovima.” Sin preminulog podigao tužbu.

- S njom uopće nismo imali nikakvoga kontakta - kratko nam je rekao i dodao kako više ništa o tome ne bi htio govoriti. Obitelj je odmah nakon Antunove smrti podignula kaznenu prijavu u čakovečkoj policiji. - Prvu večer smo otišli na policiju, sad čekamo da se dovrši istraga, kao i rezultati obdukcije pa ćemo vidjeti koje ćemo daljnje pravne korake poduzeti - kaže Mario.

- Ne osjećam se dobro. Tužan sam i razočaran, teško je. Sad sam na godišnjem jer mi se rodilo dijete, moja zdrava djevojčica, naša jedina svijetla točka u svemu ovome. Došla je na svijet svega nekoliko dana prije ove nesreće, a tata ju, nažalost, nikad nije uzeo u naručje niti će ikad dobiti priliku za to - kazao je Mario.

Antuna su na posljednji počinak ispratili u petak na groblju u Maloj Subotici, a tuga u Štefancu je bila golema.

Kako smo doznali, 27-godišnja medicinska sestra koja je Antunu ubrizgala medicinski benzin radila je na tom odjelu nekoliko godina, a bila je tik do magisterija sestrinstva. Danas je ona na bolovanju te joj je ponuđena psihološka pomoć. Razgovarali smo i s tajnicom Udruge dijaliziranih i transplantiranih Međimurske županije, gospođom Marijom Lesinger, koja je poznavala medicinsku sestru i preminulog Antuna.

- Ona još ne želi izaći u medije. Čula sam se s njom i ne bih ništa u njeno ime htjela komentirati. Ja sam osam godina dolazila u čakovečku bolnicu na dijalizu, poznajem ju dobro. Iznimno je profesionalna, iskusna i zna svoj posao. Cure koje rade na hemodijalizi napravile su na tisuće dobrih stvari, bile su mi svi tih osam godina kao obitelj. Ova cijela situacija je izuzetno teška - rekla je Marija Lesinger .Što je dovelo do ovakve kobne pogreške, pokazat će istraga.