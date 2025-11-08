Dva dana koja su u pepeo pretvorila Trumpov mit o apsolutnoj moći

Mit o apsolutnoj moći Donalda Trumpa, temeljen na uvjerenju da mu se nitko ne može suprotstaviti, počeo se urušavati nakon niza političkih i institucionalnih izazova koji su pokazali prve pukotine u njegovom drugom predsjedničkom mandatu. Prvih devet mjeseci Trumpove druge administracije obilježilo je njegovo impulzivno donošenje odluka. U mnogim slučajevima, uspijevao je nadmašiti zakonske i političke mehanizme koji bi trebali ograničavati moć predsjednika, namećući vlastitu, smjelu viziju goleme izvršne vlasti. Srušio je desetljeća političkih i diplomatskih konvencija, pokretao trgovinske ratove i odbacivao saveznike. Poslao je trupe u američke gradove, izazvavši ustavne krize, rastavio čitave vladine odjele, te vršio pritisak na sveučilišta, odvjetničke tvrtke, medije i korporativne čelnike koji su se na kraju pokorili njegovoj volji. Institucije republike, ipak, nisu mrtve. Ustavna i politička odgovornost uvijek dolazi sa zadrškom. To je razlog zbog kojeg je Trumpov burni početak drugog mandata potaknuo strahove od autokracije. No, dojam nedodirljivosti koji je predsjednik stvorio upravo je narušen nakon uspjeha Demokratske stranke na izvanrednim izborima, skepticizma sudaca Vrhovnog suda prema njegovim izvanrednim carinskim ovlastima te podsjetnika da mu Ustav zabranjuje treći mandat, piše CNN.

Demokratske kandidatkinje Abigail Spanberger u Virginiji i Mikie Sherrill u New Jerseyju ostvarile su uvjerljive pobjede nad protivnicima koji su prigrlili Trumpa i MAGA pokret. Guverner Kalifornije Gavin Newsom pohvalio je birače koji su podržali plan za pravednije izborno mapiranje 'Uspravili smo se i ostali čvrsti. Kad smo izazvali medvjeda, medvjed je zarežao.' Guverner Illinoisa JB Pritzker tjednima je prkosio Trumpovim prijetnjama na društvenim mrežama, dok su pojedine demokratske savezne države najavile vlastite javnozdravstvene smjernice nakon što je ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr. smanjio ovlasti CDC-a. Trump je, s druge strane, nazvao izbore u Kaliforniji “namještenima” i zaprijetio mogućom federalnom intervencijom. Također je najavio smanjenje saveznih sredstava New Yorku ako izabere Zohrana Mamdanija, demokratskog socijalista. No, unatoč prijetnjama, građani su izabrali upravo Mamdanija, 34-godišnjeg muslimana rođenog u Ugandi, za gradonačelnika. Na ustavnoj razini, Trump se suočava s neugodnim pitanjima Vrhovnog suda. Iako je sud ranije potvrdio da predsjednici imaju širok imunitet za službene radnje, suci su sada izrazili sumnju u legalnost Trumpovih izvanrednih carinskih mjera. Predsjednik suda John Roberts upitao je 'Zašto bi predsjednik mogao nametnuti carine na bilo koji proizvod, iz bilo koje zemlje, u bilo kojem iznosu i na bilo koje razdoblje?' Njegov kolega, sudac Neil Gorsuch koji je bio Trumpov vlastiti izbor upozorio je da takav pristup vodi 'postupnom, ali stalnom prijenosu moći iz ruku izabranih predstavnika u ruke izvršne vlasti.'

Foto: Reuters/ Abigail Spanberger

Prema novim anketama, većina Amerikanaca smatra da zemlja ide u pogrešnom smjeru i da gospodarstvo slabi. Trump je priznao da mu Ustav onemogućuje treći mandat, rekavši novinarima u zrakoplovu Air Force One 'Ako pročitate Ustav, prilično je jasno – ne smijem se ponovno kandidirati. Šteta.' Unatoč tome, mnogi analitičari upozoravaju da bi mogao pokušati zaobići zabranu, podsjećajući na njegovo odbijanje da prizna poraz 2020. godine. Potpredsjednik JD Vance upozorio je republikance da ne paničare zbog poraza, ali je priznao da stranka mora ozbiljnije pristupiti problemima rastućih troškova hrane, stanovanja i zdravstva. 'Brinem za mlade Amerikance koji žele dostojan život. Ako i vama to znači, radimo zajedno,' poručio je, što su mnogi protumačili kao najavu moguće kandidature za 2028. godinu. Trump i dalje ima snažan utjecaj i kontrolira Kongres, ali sve više institucija, političkih protivnika i dijelova javnosti pokazuje da njegova moć nije apsolutna.