Dva autobusa prema Hrvatskoj i BiH isključena iz prometa: Putnici ostali na cesti

U utorak između 9 i 14:30 sati policija je na autocesti A8 kod Seligweilera provela veliku akciju nadzora komercijalnog prijevoza putnika. U kontroli su, uz prometnu policiju iz Ulma, sudjelovali i pripadnici Carine, Saveznog ureda za logistiku i mobilnost, policije za specijalne zadatke te Ured za strance Alb-Donaua.

Tijekom višesatne akcije pregledana su 23 autobusa. Kod jednog vozila koje je putovalo prema Hrvatskoj policajci su primijetili kvar na ABS sustavu i pukotinu na vjetrobranu. Stručni pregled potvrdio je i potpuno neispravan prednji kočni sustav, pa je autobus isključen iz prometa, a “31 putnik nije mogao nastaviti svoje putovanje.”

Sličan slučaj zabilježen je i kod autobusa koji je vozio prema Bosni i Hercegovini, i on je zbog neispravnih kočnica morao stati, pa je “osmero putnika moralo nastaviti putovanje na drugi način.” Ukupno je utvrđeno šest prekršaja povezanih s vozačkim dozvolama i vremenom odmora te devet tehničkih nedostataka i propusta u sigurnosnoj opremi. Vozačima, uglavnom strancima, naplaćeno je 1.600 eura jamčevine, obavještava Fenix magazin.

Pokrenuta je i istraga protiv jedne osobe zbog sumnje na kršenje Zakona o strancima, a kod drugog muškarca pronađena su opojna sredstva. “Rezultat pokazuje da su kontrole pravilno usmjerene u smislu sigurnosti”, poručila je policija, dodajući da će se s ovakvim nadzorima nastaviti “radi sigurnosti na cestama”.