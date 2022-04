'Đuro Dečak bio je naš ponos, čovjek koji se brinuo za malog čovjeka, pomagao djeci poginulih branitelja'

Đuro Dečak, umirovljeni general-pukovnik i bivši saborski zastupnik, preminuo je u petak u Osijeku, u 71. godini, nakon kraće bolesti.

- Sve nas je zatekla vijest da nas je napustio veliki čovjek, istaknuti branitelj iz Domovinskog rata, general Đuro Dečak. Kada govorimo o prekretničkom, povijesnom dobu u kojem se branila, stvarala i oslobađala naša domovina Hrvatska, u kolektivnom sjećanju hrvatskog naroda zauvijek žive veliki ljudi – simboli i borbe i pobjede. Jedan od takvih simbola je i general Đuro Dečak. Pokazao je svojim djelom kako se voli i kako se pridonosi jedinoj domovini! Pridružio se general Dečak ponosnoj, uspravnoj koloni časnih hrvatskih branitelja, kročeći u povijest, u legendu. Hvala vam za sve, poštovani generale! - poručio je u petak ministar obrane Mario Banožić.

KOS ga uhitio 1991.

Đuro Dečak rođen je 18. siječnja 1952. u Gradini kod Virovitice. Studirao je na Prometnom fakultetu. Kasnije je završio Višu ekonomsku školu u Osijeku. U društvenim poduzećima nije se mogao zaposliti, pa se bavio prijevozničkim i ugostiteljskim poslovima. Bio je jedan od osnivača HDZ-a u Virovitici u kolovozu 1989. Kontraobavještajna služba bivše JNA (KOS) uhitila ga je s još dvojicom Virovitičana 24. siječnja 1991. zbog “krijumčarenja oružja” te “pokušaja organiziranja oružane pobune protiv SFRJ”. Četiri mjeseca bio je u zagrebačkom vojnom zatvoru u Gajevoj ulici. Osuđen je na tri godine, ali je pušten 22. svibnja 1991. Tada je postao časnik Hrvatske vojske.

Organizirao je dragovoljce za obranu, bio zapovjednik Operativne grupe Pakrac, a potom 127. virovitičke brigade. Imenovan je i za načelnika pješaštva Hrvatske vojske, a 1992. postao je načelnik II. Zbornog područja Đakovo. Iste godine pobijedio je na parlamentarnim izborima Martina Špegelja u Virovitici te je izabran za saborskog zastupnika. S obzirom na to da je bio u vojnoj službi, mjesto u Saboru prepustio je drugima. No, u saborskim klupama bio je od 2000. do 2003.

”General-pukovnik Đuro Dečak jedan je od najzaslužnijih časnika koji su sudjelovali u planiranju i provođenju vojnih operacija oslobađanja zapadnoslavonskog ratišta i deblokadi Pakraca u studenome i prosincu 1991. Gradsko vijeće grada Pakraca ga je 2016. proglasilo počasnim građaninom Pakraca”, napisala je požeško-slavonska županica Antonija Jozić na Facebooku.

- Đuro Dečak bio je naš ponos, čovjek koji se brinuo za malog čovjeka, davao podršku svojim suborcima, pomagao djeci poginulih branitelja. Tužni smo jer smo izgubili velikog čovjeka i vizionara, ali ponosni jer smo poznavali čovjeka koji se uvijek borio za svoju sredinu, za Gradinu, Virovitičko-podravsku županiju i Hrvatsku - kazao je, pak, virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

Đuro Dečak bio je i najdugovječniji predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza u njegovoj 97 godina dugoj povijesti. Na njegovu čelu proveo je čak šest mandata - 24 godine. Nakon reizbora u svibnju 2018., dao je za Večernji list jedan od svojih iznimno rijetkih intervjua.

”Još prije 20 godina, lobirajući kod predsjednika Tuđmana, spasio sam Savez od gašenja. Te 1998. bili smo ‘u crvenom’ više od četiri milijuna kuna, a danas smo jedan od najbogatijih Saveza u Europi. S početnih 32 tisuće članova udvostručio sam članstvo, pa danas imamo 62 tisuće lovaca. I još nešto čime se ponosim: mojim dolaskom prestalo je strančarenje. Uopće od članova ne tražimo podatak jesu li članovi neke političke stranke i zato smo ostali zajedno. Tamo gdje se stranke upetljaju... sve se to ruši kao kula od karata”, rekao je tada Dečak.

Bogat ratni put

Istaknuo je pritom i da se ponosi svojim izuzetno bogatim ratnim putem, ali i da ne živi u ratnom vremenu. Svoju je povijesnu ulogu, rekao je, odigrao kada je predao zonu odgovornosti na istočnom ratištu, gdje je bio zapovjednik od 1992. do 1997., i završio proces mirne reintegracije.

“Domovinskog rata sjetim se samo onda kada netko od onih kojima je netko okrenuo leđa traži od mene pomoć, zato sam i predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata koja broji 230.000 članova, još od 1994.”, kazao je Dečak.