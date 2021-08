DSV čeka niz ocjena prije poziva kandidata na razgovor

Iako je ponovljeni natječaj za izbor predsjednika zagrebačkog Županijskog suda okončan polovinom srpnja, poprilična je nepoznanica kada će najveći sud u zemlji dobiti čelnog čovjeka. Ili ženu. Na ponovljeni natječaj, jer je onaj prethodni iz ožujka poništen, javilo se šestero kandidata.

Riječ je o sutkinjama Maji Štampar Stipić, Vlasti Feuš i Mireli Mijoč Kramar te sucima Tomislavu Aralici, dr.sc. Oliveru Mittermayeru i dr.sc. Zdenku Konjiću. Sa svima njima Državno sudbeno vijeće (DSV) trebalo bi obaviti razgovore, no iz DSV-a kažu da je za sada teško predvidjeti za kada će ti razgovori biti zakazani.

Pojašnjavaju da dinamika izbora čelnog čovjeka zagrebačkog Županijskog suda ne ovisi samo o njima jer je DSV, nakon što su pristigle prijave kandidata, od nadležnih sudačkih vijeća zatražio mišljenje o prijavljenima, ocjenu programa rada i ocjenu obnašanja sudačke dužnosti. Mišljenje o kandidatima zatražit će se, kažu u DSV-u, i od predsjednika neposredno višeg suda, što je u ovom slučaju Vrhovni sud. Koji, kako svi znamo, od srpnja također nema predsjednika, već tu dužnost za sada kao v.d. obnaša sudac tog suda Marin Mrčela.

Da stvar bude zanimljivija, i on se sam javio na posljednji javni poziv za čelnog čovjeka Vrhovnog suda, koji je DSV raspisao nakon što je prethodni poništen.

Mišljenje predsjednika Vrhovnog suda, odnosno u ovom slučaju osobe koja do daljnjeg obnaša tu funkciju, o kandidatima za šefa zagrebačkog Županijskog suda, DSV će, kako pojašnjavaju, zatražiti nakon što nadležno sudačko vijeće dostavi pravomoćne ocjene o obnašanju sudačke dužnosti. A sve je to procedura koja traje, pa je zapravo malo vjerojatno da će zagrebački Županijski sud čelnu osobu dobiti do kraja godine. Pod uvjetom da natječaj opet ne bude poništen.

