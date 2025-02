Države diljem svijeta se pripremaju, a stručnjaci upozoravaju: 'To je znak nadolazećih ratova'

Cijene zlata rastu, no stručnjaci imaju upozorenje za investitore. Lee Baker, ovlašteni financijski planer, rekao je da prije godinu dana nije primao pozive klijenata u vezi zlata, no sada su oni redoviti. On smatra da bi investitorima bilo mudro zapamtiti pravilo Warrena Buffetta: "Budite bojažljivi kada su drugi pohlepni, i budite pohlepni kada su drugi bojažljivi."

"Čini mi se da svi počinju biti pohlepni što se tiče zlata", rekao je Baker. Ulagači privučeni visokim prinosima mogu pokleknuti i kupiti veliki komad zlata i pritom napraviti uobičajenu investicijsku pogrešku kupujući skupo i prodajući nisko, rekao je. Ulagači zlato često doživljavaju kao sigurno utočište u vremenima previranja, objašnjava Sameer Samana s Wells Fargo Investment Institute. Osim toga, mnogi investitori kupuju zlato jer misle da je to dobra zaštita od inflacije, kaže Samana za CNBC.

Usred rastuće neizvjesnosti, središnje banke pokušavaju nabaviti staru, ali pouzdanu imovinu, ističe Politico te dodaje: "Zlatne groznice se i dalje događaju - a mi smo trenutno u jednoj." Posebno zemlje u razvoju gomilaju poluge kako bi se pripremile za dan kada će se globalni financijski sustav kojim dominiraju SAD i Europa srušiti. Kina je kupila 316 tona od početka rata u Ukrajini. Rusija je također bila veliki kupac, kao i središnje banke na Bliskom istoku, središnjoj Aziji i Indiji. Među kupcima se ističu još Poljska i Mađarska. Narodna banka Mađarske je u rujnu nastavila s kupnjom prvi put u tri godine, rekavši: "Usred sve veće neizvjesnosti... uloga zlata kao sigurnog utočišta i pohrane vrijednosti je od posebne važnosti, jer povećava povjerenje u zemlju i podupire financijsku stabilnost."

“To je znak nadolazećih ratova”, komentirao je jedan europski središnji bankar. Politico navodi kako se ne radi samo o strahu od neprijateljstava i sankcija, već i o manjkavoj pouzdanosti država koje su izgradile poslijeratni globalni financijski poredak. I SAD i Europa pate pod sve većim teretom duga koji izgleda dugoročno neodrživ, kao što je Međunarodni monetarni fond istaknuo na svom godišnjem sastanku. Govoreći u Washingtonu na godišnjem sastanku MMF-a u listopadu, predsjednica Europske središnje banke Christine Lagarde primijetila je da "Kina kupuje zlato kao nikada prije".

Kao i u prošlosti, trenutna borba za zlatom ukazuje na povećanu želju za pouzdanošću usred neizvjesnosti i slabljenja povjerenja u institucije, kažu analitičari. “U vrijeme krize ljudi hrle u zlato”, rekao je Krishan Gopaul, viši analitičar Svjetskog vijeća za zlato. "To je globalna vrijednost koju ljudi cijene i znaju da će je drugi prihvatiti." "Zlato je simbol povjerenja već 3000 godina", rekao je Salvatore Rossi, povjesničar i bivši zamjenik guvernera Banke Italije.

