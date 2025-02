VIDEO Za Ukrajince je ovo posebno težak dan, Zelenski im posvetio emotivnu objavu: 'Apsolutno herojstvo'

Već su tri godine prošle otkako je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu. Rat i dan danas ne jenjava, a pregovori o miru su u tijeku. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski obilježio je ovu nesretnu godišnjicu emotivnom objavom na društvenim mrežama.

- Tri godine otpora. Tri godine zahvalnosti. Tri godine apsolutnog herojstva Ukrajinaca. Ponosan sam na Ukrajinu! Zahvaljujem svima koji je brane i podržavaju. Svima koji rade za Ukrajinu. I neka sjećanje na sve koji su dali svoje živote za našu državu i narod bude vječno - poručio je Zelenski uz video koji prikazuje potresne trenutke rata.

Three years of resistance. Three years of gratitude. Three years of absolute heroism of Ukrainians. I am proud of Ukraine! I thank everyone who defends and supports it. Everyone who works for Ukraine. And may the memory of all those who gave their lives for our state and people… pic.twitter.com/HeNMpJX891