Drevna vjerovanja u nadnaravno: U Poljskoj otkriveni ostaci djeteta okovanog za grob

VELEBNO ZDANJE NA DRAVI

Godinama je vodio u 'nigdje', a duži je i od Pelješkog: Ovo je najduži most u Hrvatskoj

Most je izazivao podsmjehe u javnosti jer je dovršen još 2016. godine, a vodio je ravno u polje. Međutim to se promijenilo lani kada je otvorena dionica autoceste od Osijeka do Belog Manastira