Vozaču autobusa pozlilo dok je prevozio nogometaše, skoro došlo do veće tragedije

Drama na autocesti odvila se jutros, uoči nogometne utakmice između trećeligaša Primorca i Sloge, kada je tijekom vožnje nogometaša Sloge naglo pozlilo vozaču autobusa. Unatoč pokušajima reanimacije, vozač je na kraju i preminuo, prenosi Dalmatinski portal.

Sve se odvilo kada su nogometaši putovali do Biograda na utakmicu, a sve se činilo normalnim do odmorišta Pristeg. Autobus je tada počeo iznenadno kočiti, a vozaču je pozlilo. Osim članova kluba koji su pokušali pomoći muškarcu, za 15-ak minuta stigla je i Hitna pomoć, no muškarac je preminuo.

Kako se doznaje, unatoč bolovima, vozač je uspio ostati dovoljno priseban da na autocesti skrene u zaustavnu traku te autobus nasloni na ogradu i zaustavi se. Zbog cijele situacije današnja utakmica, koja je trebala krenuti u 13.30 sati, se nije odigrala.

