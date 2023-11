FOTO Drama na aerodromu u Hamburgu: Naoružani muškarac pucao iz vozila i uzeo djecu kao taoce

Na aerodromu u Hamburgu zavladala je opasna situacija nakon što je nepoznati muškarac, koji je navodno naoružan, ušao automobilom na pistu aerodroma. Kako izvještavaju lokalni mediji, muškarac je koristeći vozilo marke "Audi" uspio dosegnuti terminal.

Cijeli aerodrom trenutačno je pod blokadom zbog ove ozbiljne situacije, a najalarmantnije od svega je što se u vozilu s muškarcem nalaze i djete, prema Der Spigelu i Berliner Zeitungu.

Policijski helikopteri prelijeću aerodrom i patroliraju okolicom u nastojanju da pronađu sumnjivi automobil. Situacija ostaje napeta i zahtijeva potpunu mobilizaciju sigurnosnih snaga kako bi se osigurala sigurnost svih prisutnih. Novosti o razvoju događaja očekuju se uskoro.

Informaciju u vezi aerodroma u Hamburgu potvrdio je i glasnogovornik policije Thomas Gerbert.

#BREAKING Hamburg Airport has been closed after a gunman broke through a gate with his vehicle and fired twice into the air, a spokesman for the federal police says. pic.twitter.com/Aeffu5PAEi