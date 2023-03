Dovršena istraga nad muškarcima koji su pred djecom započeli tučnjavu

Dovršena je istraga nad muškarcima (37, 42) zbog pokušaja nanošenja teške tjelesne ozlijede te, u slučaju 37-godišnjaka, i za povredu prava djeteta, izvještavaju iz zagrebačke policije. Spomenuta djela počinili su 18. veljače 2023. godine u večernjim satima na Trgu svetog Ivana u Kloštar Ivaniću.

Osumnjičeni muškarci te 35-godišnjak i 39-godišnjak oko 20 sati su, nakon konzumacije alkoholnih pića, izašli iz ugostiteljskog objekta, kada ih je s namjerom nanošenja teških tjelesnih ozljeda napao 37-godišnjak. On i 42-godišnji suoptuženik zatim su rukama i nogama udarali oštećene muškarce, koji su u međuvremenu pali na pod, no osumnjičenike to nije spriječilo da ih nastave tući.

Liječnička pomoć je naknadno pružena oštećenom 45-godišnjaku u Zavodu za hitnu medicinu Zagrebačke županije, Ispostava Ivanić- Grad, a gdje je utvrđeno da je zadobio lakše ozljede, dok oštećeni 39-godišnjak nije zatražio liječničku pomoć.



Osumnjičeni 37-godišnjak i 42-godišnjak predani su pritvorskom nadzorniku te je kaznena prijava podnesena nadležnom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici.

Također, policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjakom i zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Povreda djetetovih prava“, s obzirom na to da je počinio opisano kazneno djelo Teška tjelesna ozljeda u pokušaju u prisutnosti dvoje maloljetnih članova obitelji, čime je grubo zanemario svoju dužnost podizanja i odgoja.

