Otvorio 'drive in' kafić, a inspekcija ga zatvorila zbog jednog detalja: 'Bježite iz ove države'

Ugostitelj iz Žminja u Istri imao je inovativno rješenje, no ono je ubrzo okončano nakon što se ispostavilo da ipak nije u skladu s novim mjerama. Otvorio je prvi "drive in" kafić u koji su građani u automobilima dolazili po svoju kavu za van, no zbog toga što je njegov ugostiteljski objekt registriran kao "caffe bar" nije mogao nastaviti s radom.

"Da smo registrirani kao kavana, pivnica, buffet, krčma, konoba ili klet iz skupine 'barovi' mogli bi nastaviti s radom, ali tko nam je kriv kad smo registrirani kao 'caffe bar'. Već sat vremena razmišljam koja je razlika između izdavanja pića između ovih pojmova i nas kao 'caffe bara', i još uvijek ne shvaćam, poručio je na svom Facebook profilu Antonio Debeljuh.

"Dali smo si truda, neprospavane noći radi realizacije projekta, ledili se prilikom montaže šatora, i ujutro sretno dočekali u 6:30 naše prve goste s maskama u debelim jaknama, ispod grijalice… Ništa to više nije važno, jer smo stopirani sa strane 'Lijepe naše'", dodao je razočaran što je izgubljen novi sistem poslovanja osmišljen radi očuvanja radnih mjesta i navika njihovih gostiju.

Sudeći prema fotografijama dok je još uvijek bio otvoren, "drive in" kafić izazvao je pozitivne reakcije građana koji su za svoju kavu čekali u redu u svojim automobilima.

Debeljuh je, nakon zatvaranja, zaključno poručio: "Pakirajte kofere, i bježite iz ove države".

Načelnik Žminja Željko Plavčić za Glas Istre komentirao je cijelu situaciju i rekao: "To je presedan svih presedana. Nije u redu, niti jednako prema svima, niti svi imaju isti tretman. U bilo kojem restoranu možete dobiti kavu "to go", dok je ova ideja opstruirana. Razočaran sam", kazao je Plavčić. Pokušat će pomoći time da kontaktira stožer, te da se vidi može li se napraviti eventualna iznimka. Također smatra da je ovo očiti primjer nejednakog tretmana djelatnosti.