Domaći outlet želi dokazati da se mogu ponuditi poštene cijene: 'Neki su proizvodi i do 50% jeftiniji nego u drugdje'

U Kaštel Štafiliću, neposredno uz magistralu u smjeru Splita, u prosincu prošle godine otvoren je Best Price Outlet, trgovina koja je odmah privukla pažnju tvrdnjom da nudi najniže cijene na tržištu. Voditelj trgovine Stipe Bačelić tada je izjavio kako je ključ uspjeha jednostavan – smanjenje marži koje su, prema njegovim riječima, glavni razlog visokih cijena u trgovinama.

U kontekstu aktualnih bojkota trgovačkih lanaca zbog visokih cijena osnovnih proizvoda, Best Price Outlet odlučio je dodatno proširiti svoju ponudu. Prostor trgovine povećan je za 200 četvornih metara, a na police su stigli prehrambeni artikli, pića, deterdženti i sredstva za čišćenje. U Best Priceu nude se artikli s i do 50 posto nižom cijenom nego u drugim lancima.

Tako je, primjerice, Domestos Pine (750 ml) kupcima dostupan za 1,58 eura, dok se voda Jana (0,5 l) može kupiti za 0,63 eura, a veće pakiranje od 1,5 l za 0,73 eura. Ljubitelji gaziranih pića mogu pronaći Coca Colu od 2 l po cijeni od 1,93 eura, dok je popularni Pipi od 2 l dostupan za 1,90 eura. Osim pića, u ponudi su i osnovni kućanski proizvodi, poput Persil praška za rublje (1,5 kg) za 3,15 eura i Duel Soft Lotus omekšivača (800 ml) za 1,75 eura.

-Pratili smo reakcije kupaca i tržišta i odlučili ponuditi artikle koji su posljednjih tjedana bili u fokusu bojkota. Naša poruka je jasna: visoke cijene nisu nužnost, već rezultat visokih trgovačkih marži. Primjerice, kod nas 900 grama Cedevite košta 4,79 eura, dok je u drugim trgovinama ta cijena između 6 i 8 eura. I nije riječ o jednokratnim akcijama, već o trajno niskim cijenama- rekao je Bačelić.

Uskoro planiraju otvoriti još jednu trgovinu u Zagrebu te dodatni objekt u Splitu. Već u idućim tjednima njihova ponuda će se proširiti i na prehrambene proizvode, odjeću i uredski materijal, dok za jesen najavljuju uvođenje bijele tehnike – perilica, hladnjaka, televizora i drugih kućanskih aparata.

-Svi naši proizvodi su brendirani i certificirani, dolaze uz stroge kontrole kvalitete u skladu s EU regulativom. Cilj nam je ponuditi realne cijene bez velikih trgovačkih marži koje su postale standard u Hrvatskoj. U tom smislu javnosti i budućim kupcima treba reći da smo mi outlet koji će proizvode prodavati po realnim cijenama bez velikih i pomalo pohlepnih marži na koje su hrvatski građani navikli. Upravo je to naša filozofija i nit vodilja. Nikakve druge filozofije nema osim što na tržište izlazimo s realnim cijenama i minimalnim maržama- zaključuje Bačelić.

