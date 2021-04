Domaći gosti spašavat će i ovu ljetnu sezonu

Zvuči gotovo nevjerojatno, ali Italija do sada nije imala ministarstvo turizma. Dobila ga je tek s novom vladom Marija Draghija. Do sada je turizam bio u nadležnosti ministarstva kulture. Osnivanje ministarstva turizma omogućuje da se toj grani pristupi na strukturalni način i s dugoročnim planovima. Do sada se radilo dosta neorganizirano na nacionalnoj razini, odnosno svaka regija, svaka turistička zajednica radila je za sebe, kazao nam je u razgovoru talijanski ministar turizma Massimo Garavaglia (53). Razgovarali smo videokonferencijom iz udruženja stranih novinara (Stampa Estera) u Rimu.

Kakvu ste situaciju zatekli u talijanskom turizmu i što namjeravate učiniti kao ministar turizma?

Situacija je teška, osobito za državu kakva je Italija, u kojoj turizam ima veliku težinu u ukupnom BDP-u, a biti godinu ili dvije bez turista znači mnogo. No, potencijal za ponovno pokretanje je golem. Situacija za djelatnike u turizmu je dramatična. Ali, postoji prilika da se turizam odmah pokrene i da se nadoknadi izgubljeno već od ovoga ljeta. Uostalom, i druge turističke zemlje pokreću se i moramo reagirati, ali to je druga tema. Prije svega moramo podijeliti novac koji imamo u ministarstvu koje je tek osnovano. Iz državnog proračuna dobili smo više od 500 milijuna eura koje ćemo sada početi dijeliti turističkim djelatnicima u turističkim agencijama, turoperatorima, organizatorima sajmova i kongresa. No, za pomoć turizmu izdvojeno je ukupno oko dvije milijarde eura, od kojih će oko 900 milijuna ići sezonskim radnicima koji su do sada bili zaboravljeni. Podijeliti novac sada je prioritet ministarstva. Dio je već podijeljen, a ovih dana počela je isplata i drugog dijela. Podjela novca je primarna, onda ćemo vidjeti kako će biti organizirana ljetna sezona, ali radimo planove i na duže staze. Paradoksalno je što Italija nije imala ministarstvo turizma, rekao bih nevjerojatno. Osnivanje toga ministarstva velik je korak naprijed za cijeli sektor. Danas sektor turizma ostvaruje oko 13 posto BDP-a. Mislim da će u budućnosti stvarati više od 20 posto BDP-a.

Kako će se putovati ovoga ljeta?

Dogovoreno je s europskim državama uvođenje zelene putovnice, koju mi radije nazivano vakcinalnom propusnicom. Zato što je biti cijepljen samo jedan od mogućih uvjeta za dobivanje propusnice. Drugi je uvjet da imate antitijela nakon što ste preboljeli COVID i treći, najjednostavniji, ako ste negativni na test. Ako ispunjavate jedan od ta tri uvjeta, možete se kretati iz države u državu. Važno je da takva propusnica bude jednaka na europskoj razini da neke države ne bi pokušavale pronaći prednosti nad konkurencijom. Odnosno, da mjere ne budu na korist jedne i na štetu druge zemlje. Razgovaralo se o tome s ministrima turizma drugih EU zemalja. Održan je i sastanak Europskog vijeća na kojem su se premijeri složili s takvim planom i ide se u tom smjeru s nadom da će propusnica biti što prije operativna, da će se početi upotrebljavati.

To se odnosi za zemlje EU, a kako će dolaziti turisti iz zemalja izvan europske zajednice?

Mislim da će se europski model propusnice proširiti i na neeuropske zemlje. Teško je reći kada će do toga doći, ali sada moramo najprije uvesti takvu propusnicu među europskim zemljama, i to što prije. Mislim da će to biti prije ljeta.

Što mislite o vakcinalnom turizmu koji Srbija s uspjehom organizira?

Mislim da je to vezano za situaciju s raspodjelom cjepiva u pojedinim zemljama, ali čim i u njima cijepljenje bude dobro organizirano, nestat će i vakcinalni turizam. Dakle, to je fenomen koji će brzo nestati.

Kada će u Italiji biti otvorena turistička sezona?

Prije svega jasno je da će i ove godine talijanski turizam biti usredotočen na domaće ljude. Dakako, ima pozitivnih znakova iz inozemstva o volji za dolazak u Italiju, ali strani turizam će i ove godine biti u drugom planu zbog situacije sa širenjem zaraze COVID-19. No, to je i prilika da mnogi Talijani bolje upoznaju svoju zemlju. Naravno, najbolje bi bilo kada bi mogli dolaziti i strani turisti, ali ova godina zasigurno neće biti kao one prije koronavirusa, kao rekordna 2019. Ne plašimo se konkurencije drugih zemalja, dapače volimo konkurenciju. No ne vidim kada će se moći birati putovati na mjesta koja se žele posjetiti. Kada će biti otvorena sezona, ovisit će o situaciji s pandemijom. Ja ne mogu odlučiti, ali se nadam da će do toga doći što prije. Volio bih da mogu kazati datum. Francuski predsjednik Macron rekao je da će se otvoriti 14. srpnja na njihov državni praznik. Naš državni praznik je 2. lipnja. Kažimo onda da će biti otvorena tada, za naš Dan Republike.

Držite li da će idućih godina biti potrebno turističke djelatnike usmjeriti na druge poslove ili ćemo se vratiti na situaciju prije pandemije?

Držim da će turizam biti jedan od sektora koji će apsorbirati djelatnike koji gube posao u drugim granama. Ponajprije zato što je turizam prvi sektor koji će se ponovno pokrenuti. Već ove godine mnogi će djelatnici iz drugih sektora prijeći u turistički, no držim i da će turizam u budućnosti biti jedan od sektora koji će zapošljavati, a ne gubiti djelatnike.

Hrvatska je već otvorila mogućnost rezerviranja hotela i ostalih smještajnih objekata. Kada će u Italiji biti moguće rezervirati hotele i kada će biti otvoreni?

O tome kada se u pojedinoj državi otvaraju hoteli razgovaralo se i na Europskom vijeću. Za koji ćemo dan iznijeti sigurne datume. Jer to je temeljno. Ako nemaš sigurne datume, klijent će rezervirati smještaj drugdje. Svaki dan koji prođe bez sigurnog datuma otvaranja gubimo potencijalne klijente. Dakle, mislim da ćemo datum iznijeti za koji dan. Prošle godine otvorili smo se polovicom svibnja i ne vidim razloga da tako ne bude i ove godine.