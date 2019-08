'Dok si građani ne mogu priuštiti ljetovanje, vodeći ljudi države se bućkaju'

Miroslav Škoro osvrnuo se na Facebooku na svoju najavu kako će prekinuti praksu ljetovanja u državnim rezidenticijama ukoliko bude izabran za predsjednika Republike Hrvatske, te kako se nitko od njegovih protukandidata nije o tome očitovao.

Status je naslovio 'Zašto lažu nam u lice'.

Foto: Goran Jakuš/PIXSELL

Škoro navodi kako su suradnici od njegovih protukandidata molili medije da ih o tome ne pitaju ništa i kako su umjesto odgovora pustili stručnjake da pričaju o tome kako se besplatnih ljetovanja ne mogu odreći zbog sigurnosnih razloga.

Kako ističe predsjednički kandidat, njega su proglasili demagogom i populistom jer će prekinuti tu praksu, te se Škoro pita kako je moguće osigurati čuvanje štićenih osoba kroz cijelu godinu u zemlji i inozemstvu, ali samo ljeti to nije izvedivo.

Status prenosimo u cijelosti:

- Ima tjedan dana kako sam objavio da ću prekinuti praksu ljetovanja u državnim rezidencijama. Zanimljivo, nitko od kolega protukandidata, koji koriste ili su koristili tu pogodnost, nije se očitovao o tome.

Priča se da su njihovi suradnici čak molili medije da ih ne pitaju ništa na tu temu. Umjesto odgovora pustili su kojekakve “stručnjake” da komentiraju kako se jeftinih, gotovo besplatnih, ljetovanja u državnim vilama ne mogu odreći zbog sigurnosnih razloga, jer su oni štićene osobe.

Foto: Boris Ščitar/Večernji list/PIXSELL

Važnije je s ljetovanja narod podučavati kako skuhati ručak koji košta kao jedna prosječna mirovina. Pritom su me njihovi medijski zaštitnici proglasili demagogom i populistom. A zbog čega? Jer sam rekao ono što oni nikada neće reći: da ću prekinuti tu praksu. Kako je moguće osigurati čuvanje štićenih osoba kroz cijelu godinu u raznim objektima u zemlji i inozemstvu, a samo ljeti to nije izvedivo?! Obična je frazetina i populizam upravo tvrdnja da je to jeftinije. Možemo i izračunati koliko košta čuvanje i održavanje državnih rezidencija kroz cijelu godinu. Pa ne plaćamo ih samo kada je netko u njima?! Dok si stotine tisuća hrvatskih građana ne mogu priuštiti ljetovanje, vodeći ljudi države bućkaju se o trošku tih istih građana i još to opravdavaju zaštitom. Od koga? Valjda od tih istih građana.

Eto, pa me i dalje zovite populistom. I ja i oni znamo da je ovo istina, a njihova šutnja neće “ubiti” ovu temu. Ustrajat ću na tome jer je to tipičan primjer otuđenosti političke elite od naroda, u koji se toliko zaklinju, piše na službenom Facebook profilu Miroslava Škore.