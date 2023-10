Dok se Vučiću priviđaju slobodarski pokreti u Sj. Koreji, Dačiću se ukazao snijeg

Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić često podsjeća na Dimitrija Medvedeva. Naime, obojica znaju izvaliti gluposti u ime država koje predstavljaju. Medvedev je svakodnevno u "akciji", dok Dačić ipak teško upada u prvi plan od parizera koji je preplavio srpske kuhinje.

Ipak, nakon katastrofalno izvedene terorističke akcije srpskih militarista na sjeveru Kosova, Dačić se uspio proslaviti izjavom u kojoj ismijava povezivanje te akcije s Radoičićem: "Ovdje se pokušava dokazati i pokazati da su Milan Radoičić ili Zvonko Veselinović ti koji su proveli ove akcije.

Oni bi najviše voljeli da su naišli i na Mojsilovića jer im treba veza s Beogradom, hoće reći da netko to uvozi sa strane", sprdao se Dačić. No najbolje tek dolazi: na snimci na kojoj se pojavljuje Radoičić Dačiću se ukazao snijeg što ga je navelo da pobjedonosno zaključi: "To je podvala, snimka nije od tog dana!" Samo dva dana poslije Radoičić je sam priznao da je izveo akciju, a i snijeg je odjednom okopnio na snimci koju je Dačić prethodno pomno analizirao.

